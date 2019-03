Karen Uhlenbeck: Cine este prima câştigătoare a premiului Abel Karen Uhlenbeck devine prima femeie castigatoare a premiului Abel in matematica acordat de Academia de stiinta si litere din Norvegia. Cercetarile sale in geometrie si teoriile legate de gabarit vor ajuta oamenii de stiinta sa inteleaga mai bine comportamentul particulelor sub-atomice. Karen Uhlenbeck este considerata printre cei mai buni matematicieni ai generatiei noastre. Profesoara din America este un ferm sustinator al implicarii femeilor in domeniile stiintifice. Academia din Norvegia a introdus acest premiu in anul 2002 si ofera o recompensa de peste 600.000 de euro castigatorului. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

