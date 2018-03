Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator ar fi fost gasit mort in baie. Cauzele decesului nu sunt clare in acest moment, insa mai multe echipaje ale poliției Ilfov se afla la locuința acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Grup Servicii Petroliere SA din data de 15.02.2018. La sedinta au fost prezenti urmatorii actionari: GSP Holding SA, cu sediul in Luxemburg, cu 79,611796 din capitalul social, reprezentata de Daniel…

- Renumitul astrofizician si om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia sa. Copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim Hawking au declarat ca sunt profund indurerati "ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de…

- A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare. Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig inca de…

- Recompensat cu Nobel pentru contributia adusa la studiul genomului uman, Sulston a condus Human Genome Project din Marea Britanie si a infiintat si condus Wellcome Sanger Institute din apropiere de Cambridge, una dintre cele mai importante institutii de biomedicina din tara. Anuntul a fost facut vineri…

- Hawaianul George Downing, considerat o legenda a surfingului pe valuri uriase, a incetat din viata miercuri 7 martie, la varsta de 87 ani. Downing a murit miercuri dimineata in Insula sa ...

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 82, potrivit unei informari publicate marti pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua decese au fost inregistrate luni si marti. Este vorba despre un barbat in varsta de 69 de ani, din judetul…

- 73 de decese, din cauza gripei. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 73, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba…

- David Ogden Stiers, un prolific actor american, devenit celebru dupa ce a interpretat un medic chirurg in serialul de televiziune "M.A.S.H.", a murit sambata la varsta de 75 de ani, informeaza Press Association. Agentul de presa al artistului a confirmat ca actorul american a decedat in…

- Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 71. Ultimele doua victime rapuse de virusul gripal au decedat la inceputul lunii martie. Este vorba despre doi barbati. Unul a murit pe 1 martie…

- Regizorul britanic Lewis Gilbert, a carui filmografie bogata include si trei pelicule din seria James Bond, a decedat la varsta de 97 de ani.''Am aflat cu mare tristete ca ne-a parasit prietenul nostru drag, Lewis Gilbert'', au scris producatorii Michael G.

- Un antrenor celebru s-a stins din viata la varsta de 63 de ani, in urma unui infarct. Mircea Petrisor, unul dintre antrenorii cunoscuti pentru performantele obtinute in baschetul juvenil din judeteul Vrancea, a murit la varsta de 63 de ani, dupa ce a suferit un infarct. In ciuda faptului…

- Nicola White, o tanara mamica din Llanelli, a fost diagnosticata cu o boala cumplita. Cu toate ca suferea de cancer osos, mamica in varsta de 33 de ani s-a luptat cu boala inca de la varsta de 16 ani.

- O tanara mama in varsta de 22 de ani din Marea Britania a socat autoritatile cu crima pe care a comis-o. Si-a otravit copilul, apoi i-a tinut mana pe fata pana cand micutul, in varsta de 7 saptamani, a murit sufocat.

- Accidentul a avut loc pe E 81, la iesire din Satu Mare. „In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime. (...)Unul dintre șoferi, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost extras din autoturism in stare de conștiența, insa cu politraumatisme la nivelul brațelor și picioarelor,…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din Buzau si-a gasit sfarsitul intr-un mod tragic. Multi oameni isi pun viata in pericol facand asa ceva. Ciprian Mihai a decis sa isi repare singur masina acasa, dar nu s-a asigurat din niciun punct de vedere.

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul din Romania dupa ce jucat in "Catastrophe". Fiul lui, Henry, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu o tumora pe creier. Diagnosticul i-a fost pus in anul 2016. Deși a suferit o intervenție chirurgicala, cancerul a…

- Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Cathey ca a fost „cel mai incantator om" si ca „amintirea lui este o binecuvantare". Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru…

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- CSM Politehnica Iasi disputa astazi primul meci oficial al anului. De la ora 18:00, echipa ieseana va juca la Voluntari, cu echipa locala. Moldovenii au ganduri mari in disputa din Ilfov. Constienti ca un succes ar deschide culoarul spre play-off, iesenii se gandesc numai la victorie in disputa…

- CSM Politehnica Iasi pregateste primul meci oficial al anului, disputa cu FC Voluntari, din etapa a XXIII-a a Ligii I de fotbal. Antrenorul moldovenilor, Flavius Stoican, a recunoscut ca duelul din Ilfov este capital in ceea ce priveste campania de calificare in play-off. "E un meci deschis oricarui…

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri, scrie AFP.com, citata de news.ro

- Chitaristul german "Coco Schumann", supravietuitor al lagarelor naziste, unde a fost obligat sa cante, inainte de a-si construi o cariera in lumea muzicii jazz, dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a murit la varsta de 93 de ani, transmite...

- Fondatorul lantului de magazine de mobila IKEA a murit la varsta de 91 de ani. Ingvar Kamprad s-a stins in locuinta sa din sudul Suediei, inconjurat de familie. A transformat o mica afacere intr-un imperiu global in domeniul mobilierului si decoratiunilor.

- Fondatorul lantului de magazine de mobila IKEA a murit la varsta de 91 de ani. Ingvar Kamprad s-a stins in locuinta sa din sudul Suediei, inconjurat de familie. A transformat o mica afacere intr-un imperiu global in domeniul mobilierului si decoratiunilor.

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- Istoricul roman, om de cultura eminent, a incetat din viața astazi, la varsta de 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa. Neagu Djuvara implinise onorabila varsta de 101 ani vara trecuta. El…

- Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a incetat din viata la 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa. 25 Ianuarie 2018, 15:24 (actualizat 25 Ianuarie 2018, 15:43)…

- Contactat telefonic de Reuters, fiul ei, Theo Downes-Le Guin, a spus ca nu cunoaste cu certitudine cauza mortii mamei sale, dar ca probabil aceasta a suferit un infarct, avand in vedere ca in lunile recente a avut probleme cu inima. Le Guin este cunoscuta, intre altele, pentru seria bestseller „Earthsea",…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- Incidentul a avut loc duminica dimineața. O femeie in varsta de 40 de ani a cazut de la etajul VII al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești și a decedat. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului de Ambulanța Prahova. Femeia, in varsta de 40 de ani, care locuia singura,…

- Alina Cosovliu, politista in varsta de 28 de ani care a murit de cancer, a luptat pana in ultimul moment pentru viata ei. Fata nu a mai rezistat insa si, dupa luni de tratamente, corpul ei a cedat, lasand o multime de prieteni impietriti de durere.

- John Barton, care a fondat Royal Shakespeare Company alaturi de Peter Hall in 1960, a murit joi, la varsta de 89 de ani, scrie NEWS.RO, citand The Guardian.Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia noului Guvern Intr-un comunicat…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a murit, in noaptea de joi seara, dupa ce si-a incendiat singur casa, in localitatea Tarlungeni, judetul Brasov. Barbatul era cunoscut cu probleme psihice, iar in momentul in care a dat foc locuintei, se afla impreuna cu mama sa. Femeia a reusit insa sa iasa din casa…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut pentru rolul din serialul de televiziune „Star Trek", a murit la varsta de 33 de ani, pe 1 ianuarie, cauza decesului nefiind confirmata inca de autoritati, informeaza nme.com.

- Resedinta ambasadorului Republicii Pakistan si casa lui Gheorghe Hagi, ambele situate in Voluntari, au fost pradate de hoti, in perioada sarbatorilor de iarna, politistii cautand in acest moment faptasii, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentatii IPJ Ilfov.

- Ellie Walsh, in varsta de 18 ani, din Lincoln si-a petrecut Ajunul Craciunului cu prietenii ei, dar trei zile mai tarziu a fost transportata la spital, unde a fost operata de urgenta, dupa ce doctorii au descoperit ca avea o tumora stomacala, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Pensiunea unde…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP. "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el, scrie News.ro . Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore. Potrivit reprezentantilor…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA, la data faptelor președinte al Autoritații Electorale…

- Redam in continuarea comunicatul DNA: ”In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA,…

- Lista cu toate personalitatile, in ordine cronologica, care au murit in acest an, potrivit rador.ro. 4 ianuarie – Muizicianul constantean GHEORGHE PARNICA, reputat violonist si dirijor, a murit la varsta de 86 de ani 4 ianuarie – CONSTANTIN CIUCEANU, luptatorul anticomunist din Munții…

- Zborul lui Bruce McCandless din 1984, purtand un jet pack, a fost imortalizat intr-o fotografie „uimitoare", dupa cum a descris-o la acel moment New York Times. El s-a deplasat 100 de metri fata de naveta spatiala. „Poate ca ar fost un pas mic pentru Neil, insa a fost un mare salt pentru mine", a glumit…

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…