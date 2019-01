Jurnaliști arestați. Relatau despre criza politică din Venezuela Doi jurnalisti francezi au fost arestati in legatura cu relatarile despre criza politica din Venezuela si ambasada Frantei actioneaza pentru eliberarea lor, a declarat miercuri o sursa diplomatica, relateaza Reuters. 'Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela ', a declarat o sursa franceza. 'Ambasada noastra a cerut protectia consulara in conformitate cu Conventia de la Viena si in special dreptul de acces'', a precizat sursa citata. Criza politica din Venezuela s-a agravat brusc saptamana trecuta, dupa decizia tanarului sef al parlamentului, Juan Guaido, de a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi jurnalisti francezi au fost arestati in legatura cu relatarile despre criza politica din Venezuela si ambasada Frantei actioneaza pentru eliberarea lor, a declarat miercuri o sursa diplomatica, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Scenariu halucinant! De ce nu ar vrea Klaus…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…

- Presedintele Donald Trump i-a avertizat miercuri pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Venezuela, avand in vedere criza politica din aceasta tara si in conditiile in care Statele Unite si alte tari l-au recunoscut ca presedinte interimar pe opozantul Juan Guaido, relateaza Reuters. …

- Statele Unite i-au avertizat marti pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Venezuela din cauza riscurilor pentru siguranta lor in plina criza politica si diplomatica, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda inedita de a face rost de bani! Cat cere Adrian Mutu…

- Criza politica din Venezuela s-a intensificat cu un nivel dupa ce opozantul Juan Guaido s-a autoproclamat președinte, iar ceea ce se poate petrece in continuare depinde de Statele Unite si de armata venezueleana, relateaza AFP preluat de news.ro, care prezinta principalele scenarii in acest sens.Intr-o…

- Statele Unite au cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate in urma crizei din Venezuela. Washingtonul il sustine pe liderul opozitiei, Juan Guaido, care si-a asumat conducerea tarii, si vrea sa-l schimbe pe Nicolas Maduro.

- Criza politica din Venezuela s-a intensificat cu un nivel dupa ce opozantul Juan Guaido s-a autoproclamat preedinte, iar ceea ce se poate petrece in continuare depinde de Statele Unite si de armata venezueleana, relateaza AFP, care prezinta principalele scenarii in acest sens, relateaza News.ro.Intr-o…

- Statele Unite ii contesta legitimitatea lui Maduro, un socialist aflat la putere din 2013, ca presedinte al natiunii bogate in petrol si il sustin pe liderului opozitiei, Juan Guaido, seful Adunarii Nationale din Venezuela.