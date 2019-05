Juncker: "Nu va exista o renegociere a acordului Brexit cu succesorul Theresei May"

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va renegocia proiectul de Acord Brexit elaborat impreuna cu Marea Britanie, a reiterat marti seara, la summitul de la Bruxelles, Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene potrivit mediafax"Este foarte clar ca nu va exista o renegociere" a Acordului Brexit, a…

- Marti, premierul britanic, Theresa May, le-a propus deputaților sa voteze un "nou acord Brexit", încercând astfel sa iasa din impasul procesului de ieșire din UE, amânat de mai multe ori.Iata scenariile posibile:1. Iesirea fara acord pe 31 iulieÎn saptamâna…

- Jean-Claude Juncker a recunoscut marti ca a facut doua mari "erori" în timpul mandatului sau de cinci ani în fruntea Comisiei Europene: tacerea sa din timpul campaniei pentru referendumul asupra Brexit si reactia sa prea târzie la scandalul Luxleaks, potrivit La Libre, citat…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la reuniunea Consiliului European,in care se va discuta despre Brexit. Reuniunea liderilor europeni vine la o zi dupa ce reprezentanții Camerei Comunelor au adoptat, marți, moțiunea Theresei May privind amanarea Brexit-ului pana la 30 iunie. Potrivit Administratiei…

- ''Singura cale de a evita un Brexit fara acord este si va fi printr-o majoritate pozitiva'' in parlamentul britanic, a declarat marti negociatorul sef al UE in dosarul Brexit, Michel Barnier, citat de agentia dpa. ''Nu s-a conturat nicio majoritate pentru ceva. Sunt numai majoritati contra'', a adaugat…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare in cazul in care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se incheie inainte de scrutinul programat sa se desfasoare in perioada 23-26 mai, potrivit Mediafax.…

- Cei din Downing Street (sediul guvernului britanic, totodata resedinta oficiala a premierilor britanici, n. red.) au declarat tratativele de la Bruxelles pe tema Brexitului ca fiind blocate dupa ce negocierile, purtate la sfârsitul saptamânii trecute, nu au reusit sa gaseasca o solutie în…