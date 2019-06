Stiri pe aceeasi tema

- ''Grupurile politice nu au fost informate oficial despre aceasta intalnire. Presedintele PE Tajani nu are niciun mandat de la grupurile politice pentru a reprezenta Parlamentul in negocierile interinstitutionale. De aceea, intalnirea dintre Tajani si Tusk poate fi considerata doar o reuniune interna…

- Partidul Popular European a cerut duminica presedintia Comisiei Europene, estimand ca a castigat alegerile europene, relateaza AFP. "Am castigat alegerile si candidatul cap de lista al PPE, Manfred Weber, va fi presedintele Comisiei", a declarat, la Bruxelles, Joseph Daul, presedintele…

- Imbracat cu un sacou gri si o camasa roz, Timmermans a sosit pe jos la sectia de votare. Dupa ce a schimbat cateva cuvinte cu cei prezenti, a intrat in cabina de vot.Multi elevi de la Colegiul Bernardinus urmau sa dea examenele finale joi, iar fostul ministru de externe olandez se afla…

- Laszlo Attila a vorbit, in cadrul interviului, despre faptul ca Manfred Weber nu se bucura de sustinerea totala a PPE, existand formatiuni din interiorul PPE care nu sprijina candidatura sa pentru presedintia Comisiei Europene. "In aceasta clipa, suntem membri PPE, PPE-ul il sustine pe Manfred…

- Principalul grup de centru-dreapta in Parlamentul European (PE), Partidul Popular European (PPE, conservatori), prezidat de Manfred Weber, i-a suspendat in martie dreptul de vot, pe o perioada nedeterminata, in asteptarea rezultatelor unei anchete interne in PPE cu privire la presupuse incalcari ale…

- Premierul ungar Viktor Orban a anunțat luni ca își retrage sprijinul pentru liderul Partidului Popular Euopean(PPE), Manfred Weber, înainte de alegerile europene, acuzând candidatul creștin democrat din Germania ca i-a ofensat țara, relateaza AFP.Principalul grup de centru-dreapta…

- Partidul Popular European a suspendat, cu o cvasiunanimitate, pentru o durata nedeterminata, partidul primului-ministru ungar. Revenirea sa in grație va depinde de respectarea valorilor europene. Așa cum era de așteptat, Viktor Orban nu a fost deloc menajat miercuri, in intervențiile delegaților la…

- Declaratii de presa sustinute de presedintele PNL, Ludovic Orban, si secretarul general al PPE, Antonio Lopez - 15 martie 2019 Ludovic Orban Sarut mana! Buna ziua! Avem bucuria de a-l avea ca oaspete al Partidului National Liberal pe unul dintre cei mai importanti lideri ai Partidului Popular European,…