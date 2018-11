Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre romanii (51-) cu varste intre 18 si 65 de ani planuiesc sa cumpere cel putin un produs cu ocazia Black Friday, arata rezultatele unui studiu realizat de Kantar Millward Brown Romania. In acest context, datele arata un interes in crestere pentru achizitia de televizoare, frigidere,…

- eMAG, cel mai mare magazin online, va avea la oferta 50.000 de televizoare, aproape 80.000 de smartphone-uri si 20.000 de laptopuri, in ziua de Black Friday, cand compania mizeaza pe vanzari de 400 mil. lei, conform datelor prezentate de Iulian Stanciu, CEO al eMAG in cadrul unei conferinte de presa.…

- Retailerul online CEL.ro anunța ca va începe campania de Black Friday și ofera reduceri de pâna la 70% clienților sai. Cel mai mare și cel mai plin de oferte eveniment de reduceri de peste an aduce la CEL.ro peste 170.000 de produse cu discount – mai mult ca oricând,…

- Conform unui studiu realizat de agentia de digital marketing adLemonade la inceputul lunii octombrie pe un esantion de 205 persoane, dintre care fac parte: antreprenori, IT-isti, directori de marketing sau specialisti de marketing si C level...

- Valoarea tranzactiilor online va creste cu 30% de Black Friday in acest an fata de anul 2017, ajungand la peste 243 milioane de lei, conform unei analize de specialitate. Conform estimărilor, 35% din valoarea totală a tranzacţiilor procesate va proveni din plăţile făcute…

- Black Friday 2018 se anunta a fi, iarasi, cel mai mare eveniment de reduceri din istoria eCommerce-ului romanesc, majoritatea magazinelor urmand a intra in joc. eMAG.ro, cel mai mare jucator online, va fi ca de obicei luat cu asalt de la primele ore...

- Black Friday 2018. Ce cumpara romanii in "Vinerea Neagra". Lista produse. In topul preferințelor se numara electrocasnicele și gadgeturile, dar gama pentru care pot opta clienții pentru reduceri este mult mai mare. Categoria electro-IT este cap de lista in planurile de shopping ale romanilor. 40%…

- 7 din 10 romani din mediul urban și cu acces la internet așteapta in mod deosebit campaniile de reduceri de Black Friday și Craciun pentru a achiziționa produse in perioada urmatoare, arata un studiu al GPeC si Eureka Insights. Topul celor mai cautate produse si cati bani vor sa cheltuiasca romanii…