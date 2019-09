Jumătate din gospodăriile din Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, sunt racordate la reţeaua de canalizare 'Am venit in sprijinul localnicilor, iar partea de racordare stradala am facut-o cu bani de la Consiliul local. Aproape 50% din gospodariile din sat sunt racordate la retea. Legea impune ca fiecare consumator de apa potabila sa aiba bransare la reteaua de canalizare, dar nu-i putem forta pe oameni sa faca eforturi financiare mari intr-un timp foarte scurt', a afirmat primarul Sidorencu. El a mai spus ca gospodariile racordate la reteaua de canalizare sunt printre cei mai mari consumatori de apa potabila. 'Urmeaza sa racordam blocurile la reteaua de canalizare. Operatiunea presupune saparea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Trafic BLOCAT pe DN1, in Lancram. Lucrarile la rețeaua de canalizare au dat peste cap circulația pe sensul Alba Iulia-Sebeș Circulația rutiera este blocata, miercuri, pe DN1, din cauza unor lucrari executate la rețeaua de canalizare, care pun, din nou, la incercare nervii șoferilor aflați…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) din Tulcea va organiza, saptamana viitoare, conferinta internationala Danube Free Sky, in cadrul proiectului DANUBEparksCONNECTED - Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (Reteaua de Arii Protejate Dunarene,…

- Comuna Razvad, da semne tot mai clare de aliniere la cerințele europene. Administrația comunei, condusa de primarul Emanuel Spataru, da Post-ul La Razvad, continua lucrarile la rețeaua de canalizare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu, a anunțat ca a semnat contractul de execuție la proiectul de investiții „Extindere rețele de canalizare in comuna Fitionești“. „Am semnat contractul de execuție lucrari și proiectare la proiectul privind extinderea rețelelor de canalizare in comuna Fitionești.…

- Primarul comunei Milcovul, Mihai Neața, a anunțat ca lucrarile la proiectul privind realizarea sistemului de canalizare se deruleaza conform graficului. Acesta a reamintit ca, in acest moment, la nivelul localitații se afla in derulare doua proiecte de investiții. „Avem in derulare obiectivul de investiții…

- Contractul de finantare pentru realizarea proiectului a fost semnat in 2013, iar in urmatorii patru ani s-au realizat 10 dane de acostare pe canalul Sulina, un depozit si o statie de tratare a deseurilor in satul Mihai Bravu, s-au achizitionat pubele si masini de transport al reziduurilor si s-au…

- Potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de asociatie, consultatiile vor avea loc sambata si duminica la Centrul comunitar integrat din satul Letea, potrivit coordonatorului de proiect, Loredana Pana."Centrul comunitar integrat din Letea s-a infiintat printr-un proiect inceput in urma…

- ANM a emis o atentionare de cod rosu in judetul Tulcea, valabila in intervalul 03 Aug 14:00 03 Aug 15:00.Fenomene meteorologice asteptate: averse torentiale ce vor cumula 35 40 l mp, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, grindina de medii dimensiuni.Sunt vizate…