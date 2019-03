Juice WRLD a lansat albumul „A Deathrace for Love”

Dupa ce a devenit un renume in industria mainstream, odata cu lansarea single-ului „Lucid Dreams”, Juice WRLD a lucrat activ la o serie intreaga de colaborari noi, incluse pe noul sau album, „A Deathrace for Love”. „Imi pierd mintile si savurez fiecare clipa. Martie este luna in care intorc luna cu susul in jos!”, declara Juice WRLD. „A Deathrace for Love” succeda lansarea din luna mai a albumului sau de debut, „Goodbye & Good Riddance”. In prezent, Juice o insoteste pe Nicki Minaj in turneul sau european. Puteti asculta / descarca albumul: https://umusic.lnk.to/DeathraceForLove , apoi va astept…