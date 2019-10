Judetul Constanta: Accident intre localitatile Urluia si Adamclisi. Mama si un copil, raniti grav (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 62 de ani, din Craiova, conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Romanescu si nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers catre stanga. Pe strada Popoveni, el a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus pe același bulevard, de un tanar de 31 de ani, din Craiova, din sens…

- Trei barbati si o femeie au fost raniti, iar trei dintre ei au fost transportati la spital, in urma unui accident rutier petrecut, marti, pe E60, intre localitatile clujene Paniceni si Izvorul Crisului. "O autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD si unul SAJ au fost alertate…

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier produs in zona Mihai Bravu din București, calea de rulare a tramvaielor din zona fiind blocata, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.Reprezentanții Brigazii Rutiere a Capitalei au anunțat ca duminica, in jurul…

- Un copil in varsta de opt ani, din comuna Campuri, a fost internat in stare grava la spitalul judetean dupa ce tatal sau, aflat sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis, s-a urcat la volan si a provocat un accident de circulatie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."Vineri,…

- Trei persoane, intre care si un copil, si-au pierdut viata, artazi, intr-un accident rutier petrecut in Defileul Toplita-Deda, intre localitatile Stanceni si Ciobotani, dupa ce un autoturism s-a tamponat de un autocamion. „Astazi, in jurul orelor 12,45, pe DN 15, E578, la km 165+250 m, intre localitatile…

- Un accidnet rutier s a produs duminica, pe DN 22, judetul Constanta. Un copil si o femeie au fost raniti in urma coliziunii.Potrivit IPJ Constanta, la ora 11:38, un barbat, de 41 de ani, a condus un autoturism pe DN 22, dinspre municipiul Tulcea catre orasul Ovidiu si, ajungand la intersectia cu DJ…

- Accident rutier cu cinci victime in aceasta dupa-amiaza, pe Calea Șagului din Timișoara. Incidentul putea fi evitat cu ușurința, daca șoferul care l-a cauzat, o femeie, ar fi avut mai multa rabdare și atenție, și ar fi pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul aflat in fața sa. Femeia vinovata,…

- Un accident rutier a avut loc joi dimineata, intre localitatile Nicolae Balcescu si Dorobantu. Potrivit ISU Constanta, un autoturism este rastunat.Patru persoane au fost ranite in urma evenimentului rutier 3 adulti si un copil. Cei trei adulti au avut nevoie de ingrijiri medicale.La fata locului au…