- Politistii de la transporturi au ridicat peste 200 de seturi de jucarii susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 484.000 de lei. La data de 23 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta…

- Politistii constanteni au ridicat mii de ceasuri, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 141.000 de lei, dintr un container sosit din China in portul Constanta Sud Agigea. La data de 1 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu…

- Mii de tacamuri de inox care ar fi trebuit sa ajunga in județul Hunedoara au fost descoperite intr-un container, sosit din China, in Portul Constanța Sud Agigea. Potrivit oamenilor legii, deși tacamurile purtau insemnul unei marci inregistrate, insa exista suspiciunea ca acestea sunt contrafacute.…

- Mii de tacâmuri din inox,contrafacute, în valoare de aproximativ 58.000 de lei, au fost ridicate de polițiștii constanțeni dintr-un container sosit din China în Portul Constanța Sud Agigea. La data de 11 iunie, polițiști din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi…

- Politistii constanteni au ridicat mii de tacamuri din inox, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 58.000 de lei, dintr un container sosit din China in Portul Constanta Sud Agigea. La data de 11 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime,…

- Conform sursei citate, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au descoperit, intr-un container sosit din China, in zona de sud a Portului Constanta, pentru o societate comerciala din judetul Vrancea, 585.200…

- Politistii de la transporturi maritime au ridicat sute de mii de bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 470.000 de lei, dintr un container sosit din China in Portul Constanta Sud Agigea. In cursul zilei de astazi, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna…

- Politistii de la transporturi maritime au ridicat zeci de cutii pentru depozitare ceasuri, bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 130.000 de lei, dintr un container sosit din China in Portul Constanta Sud Agigea. In cursul zilei de astazi, 20 mai a.c., politistii Serviciului…