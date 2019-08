Jose Gomes, managerul lui Reading, l-a transformat pe George Pușcaș, atacantul de 23 de ani cumparat de la Inter, in cel mai scump jucator din istoria clubului: 8 milioane de euro. Dupa un Euro U21 la nivel maxim, George Pușcaș ar fi vrut sa ramana in Italia, in Serie A. Sau sa joace in Top 5 Europa. In cele din urma, a ajuns in Championship, pentru ca doar Birmingham City și Reading (ambele din liga secunda engleza) s-au apropiat de pretențiile Interului. ...