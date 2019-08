Stiri pe aceeasi tema

- Instituția condusa de Renate Weber precizeaza ca examineaza prevederile Codului Administrativ conținute in OUG nr. 57/2019, iar concluziile analizei de constituționalitate vor fi comunicate atat petenților, cat și societații civile.”Analiza sesizarilor prin care sunt invocate argumente…

- Luni – 15 iulie 2019 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va Post-ul Pe 15 iulie reprezentanții Avocatului Poporului vin in Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "Presedintele Consiliului Judetean Cluj a dispus un audit general extern la D.G.A.S.P.C. Cluj, efectuat de o societate specializata neutra, audit care sa releve situatia clara a institutiei, anume: proceduri de protectie sociala, managementul de caz, personal, angajari, investitii. De asemenea, avand…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat la RFI ca dezbaterile privind aceasta institutie au fost ”foarte politizate” si crede ca Avocatul Poporului este singura institutie de acest fel din UE care are intre competente sesizarea Curtii Constitutionale pe chestiuni de neconstitutionalitate. Renate…

- ”A fost candidatul PNL pentru PE in 2014, a fost aleasa pe listele PNL, dupa care a parasit partidul și a exportat traseismul politic la nivel european. Nu putem sa o susținem, cu atat mai mult cu cat a fost candidat din nou din partea ALDE și, fiind candidat din partea ALDE alaturi de ceilalți candidați,…

- Parlamentarii se vor reuni in perioada 1-5 iulie pentru o sesiune extraordinara pentru alegerea noii conduceri a Bancii Nationale a Romaniei, dar si pentru numirea Avocatului Poporului, printre altele. "Am avut o sedinta de coalitie unde am abordat trei teme principale. Prima a fost referitoare…

- La propunerea USR, partidele din opozitie au decis sa-l sustina pe Peter Eckstein Kovacs pentru Avocatul Poporului. Actualul titular al functiei, Victor Ciorbea a anuntat marti ca vrea sa investigheze votul romanilor din strainatate. Victor Ciorbea a fost unul dintre cele mai obediente personaje lui…