- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat joi un tweet amenintator la adresa Iranului, dupa doborarea unei drone americane, afirmand apoi in fata jurnalistilor ca in curand vor afla daca SUA vor recurge la represalii, relateaza AFP si Reuters,''Iranul a facut o mare greseala!'', a scris liderul…

- Teheranul a anuntat ca a doborat o drona americana in spatiul sau aerian, acesta fiind cel mai recent episod din spirala tensiunilor dintre SUA si Iran. Trump ''a esuat'' in incercarea de a proteja ''doua interese vitale ale Americii in Orientul Mijlociu, care sunt impiedicarea Iranului sa…

- Iranul a comis o "foarte mare eroare" prin doborarea avionului militar american, a declarat joi presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza mediafax.ro."Iranul a comis o foarte mare eroare!", a declarat Donald Trump prin Twitter.…

- Jared Kushner, consilier si ginere al presedintelui american Donald Trump, si-a expus marti "ideile" pentru Orientul Mijlociu presedintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, a anuntat purtatoarea de cuvant adjuncta a executivului de la Bruxelles, Mina Andreeva, citata miercuri de France Presse,…

- Donald Trump a impus miercuri noi sanctiuni asupra "sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului" pentru a intari presiunea asupra regimului de la Teheran, anunța presa internaționala. Aceste sancţiuni intervin exact la un an după retragerea Statelor Unite…

- Donald Trump a impus miercuri noi sanctiuni asupra "sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului" pentru a întari presiunea asupra regimului de la Teheran si a amenintat ca va lua noi masuri daca Iranul "nu-si schimba radical atitudinea", relateaza Reuters,…

- Presdintele american, Donald Trump, incantat de rezultatul alegerilor legislative israeliene, a apreciat miercuri ca victoria ”prietenului” sau Benjamin Netanyahu sporeste sansele pacii in Orientul Mijlociu, relateaza AFP.”Eu cred ca avem o sansa mai buna sa izbutim, acum, ca Bibi a castigat”,…