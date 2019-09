Stiri pe aceeasi tema

- Autoarea britanica J.K. Rowling a declansat un val de speculatii din partea fanilor dupa ce a publicat pe Twitter un mesaj criptic din care se putea intelege ca un alt film din universul ''Harry Potter'' s-ar afla in curs de realizare, relateaza vineri Press Association. …

- Ordonanta de majorare a salariului minim din domeniul construcțiilor deschide si mai larg punga primariei care vrea sa transforme fosta Clinica de Dermatologie din Timisoara in centru multicultural. Consilierii locali vor trebui sa-si dea votul asupra majorarii alocatiei bugetare pentru acest proiect…

- Copiii nascuti prin cezariana prezinta un risc cu 33% mai mare de a fi diagnosticati cu tulburare de spectru autist, sustine un studiu care a examinat date despre 20 de milioane de nasteri, informeaza Press Association. Cercetarea, care a asociat 61 de studii din 19 tari realizate incepand…

- Actuala cladire unde isi desfasoara activitatea Clinica ORL din cadrul Spitalului Municipal din Timisoara va avea peste patru ani un nou Ambulatoriu de specialitate, dupa extinderea si reabilitarea parterului cladirii situate pe Bulevardul Revolutiei din 1989 din Timisoara. Contractul, in valoare de…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat, vineri, contractul pentru construirea corpului 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnaziala Nikolaus Lenau, care va fi ridicat pe str. Popa Șapca nr. 5. Licitația municipalitații a fost caștigata de o asociere de firme, toate din Timișoara:…

- Averea lui Ed Sheeran a crescut cu 28 de milioane sterline intr un an, mai mult decat a oricarui alt muzician britanic, relateaza Press Association. Cantautorul in varsta de 27 de ani are o avere totala neta de 80 de milioane de lire sterline, potrivit The Sunday Times Rich List, citat de agerpres.Desi…

- Biserica romano-catolica a pierdut 216.000 de enoriași germani in 2018, iar cea protestanta aproximativ 220.00, transmite Deutsche Welle. Pe langa reducerea influenței in societate, bisericile creștine pierd și bani, reducerea numarului de credincioși reprezentand o diminuare a veniturilor obținute…

- Documentul publicat de Renato Usatii, care susține ca ar fi raportul Kroll 2, reprezinta o analiza a mișcarii banilor furați din sistemul bancar, dar nu ne demonstreaza cine i-a folosit fraudulos.