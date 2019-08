Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de țigari electronice Juul Labs a strans 325 milioane de dolari din vanzarea de capitaluri proprii si din debite, potrivit documentelor oficiale. Compania va investi fondurile in expansiunea catre piete din afara SUA, dupa ce reglementarile americanilor au devenit tot mai aspre, anunța…

- Soția lui Robert de Niro, actrita si cantareata Grace Hightower, cere, in cadrul procesului de divorț, jumatate din averea starului, estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit Page Six, scrie Mediafax.La o audiere care a avut loc joi, la Curtea Suprema din Manhattan, New York, echipa…

- Soția lui Robert de Niro, Grace Hightower, cere, in cadrul procesului de divorț, jumatate din averea starului, estimata la 500 de milioane de dolari. La o audiere care a avut loc joi, la Curtea Suprema din Manhattan, New York, echipa de avocați a lui Hightower a facut aceasta solicitare, deși actrița…

- Licitatia online, gazduita de platforma eBay, a inceput duminica de la 25.000 de dolari si in mai putin de 12 ore de la debut a fost depasit precedentul record de 3,456 milioane de dolari inregistrat la licitatiile din 2012 si 2016. Sumele totale generate de aceasta licitatie, care in acest an s-au…

- Zamira Hajiyeva a cheltuit peste 600.000 de lire sterline (760.000 de dolari) intr-o singura zi și a cheltuit milioane pe marci de moda de designer, bijuterii și parfumuri. Ea a cheltuit, de asemenea, o suma de 30.000 de lire sterline (41.000 de dolari) pentru ciocolata intr-o singura achiziție și…

- Marie-Madeleine Dioubate, o fosta candidata la alegerile prezidențiale din Guineea, a anunțat poliția din Paris ca i-a fost furat un diamant care valoreaza 45 de milioane de dolari. Politiciana a declarat ca s-a intalnit intr-un hotel din Paris cu doi barbati, care s-au dat drept rusi. Cei doi au expertizat…