Jason Momoa, schimbare majoră de look. Fanii au rămas șocați VIDEO Jason Momoa a decis sa iși schimbe lookul și cum altfel, daca nu sa iși dea celebra barba jos?! Fanii au ramas șocați cand l-au vazut pe celebrul actor barbierindu-se. Momoa este cunoscut pentru barba sa și pentur mușchii sai, iar admiratorii sai sunt devastați acum ca vedeta a renunțat la podoaba sa faciala. Intr-o postare pe Instagram, Jason, in varsta de 39 de ani, și-a dat jos barba pentru prima data in șapte ani. El a luat aceasta decizie pentru a atrage atenția asupra poluarii cu plastic. Deși a fost pentru o cauza buna, fanii au ramas „in lacrimi” dupa ce idolul lor a ramas fara barba.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

