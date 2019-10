Stiri pe aceeasi tema

- Puternicul taifun pentru care organizatorii Cupei Mondiale de rugby au emis o avertizare meteo, luni, si-a schimbat traiectoria si se indrepta marti catre Tokyo si imprejurimile acestuia, amenintand noi meciuri, informeaza AFP.

- Organizatorii Cupei Mondiale de rugby au emis o avertizare meteorologica, luni, privind apropierea unui puternic taifun de coasta de sud-vest a Japoniei, care ar putea periclita disputarea a doua meciuri programate la finalul saptamanii, informeaza AFP, citata de agerpres.ro. Noi urmarim taifunul Hagibis,…

- Franta a invins la limita, scor 23-21 (17-7), la Kumamoto, duminica, reprezentativa statului Tonga, in etapa a III-a a Grupei C a Cupei Mondiale de rugby din Japonia. Francezii au obtinut, totusi, calificarea in sferturile de finala.Pentru Franta, Virimi Vakatawa '5, si Alivereti Raka '31…

- Echipa de rugby a Frantei a invins Tonga cu scorul de 23-21 (17-7), intr-un meci disputat duminica la Kumamoto, in cadrul Grupei C a Cupei Mondiale din Japonia, si si-a asigurat calificarea in sferturile de finala ale competitiei, relateaza AFP. AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor online:…

- Flanker-ul american John Quill, gasit vinovat pentru un placaj periculos asupra englezului Owen Farrell, in cursul meciului castigat joi de XV-le Trandafirului in cadrul Cupei Mondiale de rugby 2019, a primit o suspendare de trei meciuri, a anuntat World Rugby, vineri, la Tokyo, informeaza AFP. Quill,…

- Insotit de rafale de vant care ar putea ajunge la 162 de kilometri pe ora, ciclonul tropical ar trebui sa ajunga in prefectura Nagasaki in noaptea de duminica spre luni, potrivit Agentiei meteorologice nipone. Potrivit prognozelor, furtuna urmeaza sa traverseze Stramtoarea Coreei, care separa Japonia…

- Nationala de rugby a Noii Zeelande, campioana mondiala en titre, a debutat cu dreptul la turneul final din Japonia, castigand sambata, la Yokohama, primul meci din Grupa B, contra Africii de Sud, cu 23-13 (17-3). Desi au fost supusi in special in primele 20-25 de minute la o presiune extraordinara din…

- Intre 20 septembrie si 2 noiembrie, telespectatorii pot viziona la TVR 1 si TVR HD toate cele 48 de partide ale Cupei Mondiale de Rugby. Editia cu numarul 9 se desfasoara in premiera in Asia, iar primul meci, dintre tara gazda, Japonia si Rusia, are loc la Tokyo, pe 20 septembrie. Partida este precedata…