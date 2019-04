Japonia: Parlamentul adoptă o lege privind despăgubirea victimelor sterilizării forţate Parlamentul japonez a adoptat miercuri o lege privind acordarea de despagubiri zecilor de mii de persoane sterilizate, adesea fara acordul lor, in cadrul unui program guvernamental menit sa previna nasterea unor 'descendenti inferiori', ramas in vigoare pana in 1996, transmite Reuters.



Multe dintre victime erau persoane cu dizabilitati fizice sau cognitive, altele sufereau de lepra sau, pur si simplu, prezentau probleme comportamentale.



Noua lege prevede acordarea unei despagubiri de 3,2 milioane de yeni (29.000 de dolari) fiecarei victime, la solicitarea acesteia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud va deveni prima țara care lanseaza servicii 5G pentru uz comercial. Lansarea va avea loc vineri, datorita scoaterii pe piața a noului modelul Samsung Galaxy S10, care dispune de tehnologia 5G, potrivit Reuters. Rata de penetrare a Coreei de Sud pe piața smartphone-urilor este una dintre…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a anuntat luni o comisie regala, o forma de ancheta publica, cu privire la evenimentele care au condus la atacul din 15 martie asupra a doua moschei din orasul Christchurch in care au fost ucise 50 de persoane, relateaza Reuters, citeaza

- Un numar de 11 persoane au fost retinute la Frankfurt si sunt anchetate sub suspiciunea de planificare a unui atentat 'terorist islamist', cu folosirea unei masini cu care sa patrunda in multime si a unor arme de foc, in scopul de a omori cat mai multe persoane, relateaza Reuters si AFP. Suspectii,…

- Rusii Evghenia Tarasova si Vladimir Morozov au preluat conducerea in concursul de perechi din cadrul Campionatelor Mondiale de patinaj artistic 2019, dupa programul scurt desfasurat miercuri la Saitama (Japonia), informeaza agentia Reuters. Reprezentantii Rusiei au profitat si de faptul ca favoritii…

- 169 de organizatii din 19 tari au dat in judecata Danske Bank, cea mai mare banca din Danemarca, solicitand despagubiri in valoare de 475 milioane de dolari. Banii sunt ceruți pentru pierderile suferite din cauza scandalului de spalare de bani vizand tranzactii suspecte in valoare de 200 miliarde…

- Mii de victime ale sterilizarii forțate in Japonia vor primi in cele din urma o compensație pentru suferința lor printr-o lege a eugeniei, care nu mai exista. Aproximativ 16.500 de persoane, majoritatea femeilor cu dizabilitați, au fost vizate intre 1948 și 1996, in baza unei legi japoneze care viza…

- Deputati ai partidelor de guvernamant si de opozitie din Japonia au convenit joi asupra unui proiect de lege comun care prevede acordarea de compensatii in valoare de 3,2 milioane de yeni (28,700 dolari americani) fiecarei victime supravietuitoare a sterilizarii fortate, masura care a fost aplicata…

- Cel puțin zece persoane au murit in capitala Somaliei, Mogadishu, dupa ce un vehicul incarcat cu exploziv a fost detonata in apropierea unui hotel, au anunțat joi seara autoritațile locale, citate de Reuters. Atacul a fost revendicat de rețeaua terorista Al-Shabaab, afiliata Al-Qaida.…