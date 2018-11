Ivanka Trump, scandal e-mailuri. Donald Trump: Fake news

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a aparat-o pe fermitate marti pe fiica sa Ivanka, dupa ce aceasta a folosit un cont personal de e-mail, apreciind ca situatia respectiva nu are nicio legatura cu practicile fostei sale adversare Hillary Clinton, relateaza AFP. "Nu a fost nicio stergere…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, ar putea fi vinovata de încalcarea reglementarilor federale din SUA, daca se confirma ca a folosit un cont privat de e-mail pentru coordonarea unor activitati guvernamentale, scrie luni ziarul Washington Post, citat

- Publicatia The Washington Post a anuntat luni ca o investigatie a Casei Albe privind folosirea mailului de catre Ivanka Trump, care indeplineste functia de consilier prezidential, a aratat ca aceasta a folosit mailul personal in mare parte din 2017. Conform mailurilor publicate de ONG-ul American…

- Fiica presedintelui american Donald Trump, Ivanka, a folosit contul personal de e-mail pentru a trimite sute de emailuri privind probleme guvernamentale, informeaza „Washington Post“, citat de „The Guardian“.

- Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA si consilier prezidential, a folosit anul trecut un cont privat de e-mail in activitati oficiale, trimitand sute de e-mailuri catre oficiali de la Casa Alba sau asistentii ei, relateaza cotidianul The Washington Post, potrivit The Associated Press.

- Casa Alba a condamnat, miercuri, presupuse tentative de atentate vizandu-i pe fostul presedinte democrat Barack Obama si pe rivala democrata invinsa de actualul presedinte republican Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, Hillary Clinton.

- Autoritatile americane au interceptat dispozitive destinate Casei Albe, fostului presedinte Barack Obama si rivalei democrate infrante de Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 Hillary Clinton, relateaza CNN, informeaza News.ro.Un pachet suspect continand un dispozitiv exploziv improvizat…

- Un sondaj publicat vineri arata ca 60% dintre americani dezaproba actiunile presedintelui Donald Trump si ca aproape jumatate dintre ei sustin ideea destituirii acestuia, relateaza AFP. Potrivit sondajului Washington Post-ABC News, numai 36% dintre americani aproba prestatia lui Donald…