- Companiile IULIUS si Atterbury Europe anunta ca Openville Timisoara, primul proiect cu destinatie mixta din vestul Romaniei, devine Iulius Town, nume inspirat de atasamentul timisorenilor fata de brandul Iulius. Ideea extinderii brandului, de la Openville la Iulius Town, a fost insuflata de aprecierea…

- Proiectul in valoare de peste 220 de milioane de euro, cea mai mare investitie in real estate din regiunea de vest a tarii, a fost gandit de la inceput sa integreze Iulius Mall Timișoara, completat acum cu functiuni de office, retail si entertainment. Sub noul nume, proiectul urbanistic ramane…

- Primele magazine Zara Home si Oysho din Timisoara se vor deschide in ansamblul mixt Openville. Se redeschid si Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Zara si Massimo Dutti, modernizate si extinse, o parte dublandu-si suprafata.

- Compania norvegiana a inchiriat 4.200 mp din cei 19.000 mp pe care ii are cea de-a treia cladire de birouri clasa A din ansamblul mixt Openville, care se construiește, in prezent, in proximitatea Iulius Mall Timisoara. Cladirea UBC 3 a fost finalizata in luna martie si se alatura celor doua imobile…

- Proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur, va fi votat luni in Plenul Senatului.

- Festivalul International George Enescu, alaturi de Programul National Cantus Mundi si compania de consultanta imobiliara CBRE Romania lanseaza in premiera un proiect menit sa aduca muzica clasica in cartierele orasului. Proiectul se intituleaza „Orasul canta” si va imbraca Bucurestiul intr-o haina muzicala…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a publicat, joi seara, pe site-ul instituției, proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult. Proiectul aduce clarificari privind modalitatea de inscriere a ONG-urilor in acest registru. Toate ONG-urile…