ITP 2018: Verificare anuala pentru masinile mai vechi de 12 ani si la 3 ani pentru masinile noi

- Mii de turiști moldoveni, ruși și ucraineni care serbeaza Craciunul pe rit vechi au sosit în stațiunile de pe Valea Prahovei, cea mai cautata stațiune fiind Sinaia. Șeful Centrului de Informare Turistica Sinaia, Paul Popa, a declarat, pentru Mediafax, ca mii de turiști moldoveni, ucranieni…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- Se schimba regulile ITP-ului, din 2018. La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), mașinile vor trece sau nu de verificare in funcție de gravitatea defectelor pe care le au, potrivit unui act normativ care a aparut recent in Monitorul Oficial. Astfel ca, autovehiculele vor putea trece de inspecție…

- In al treilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 67,7%. Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca,…

- Aflat luni la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu a afirmat ca doar 2,8 miliarde de euro sunt reprogramate pentru perioada 2014-2020 pentru a continua lucrarile care nu s-au terminat la timp. 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, și cele de la mașinile vechi chiar nu vor merita sa fie platite - mașina ajunge sa nu mai valoreze taxa pe vreo cațiva ani. Inca se discuta, se analizeaza, vor fi și taxe intermediare intre cele doua și vor ajunge…

- Manualele de baza vor fi disponibile in format PDF si digital interactiv Toate manualele de baza vor fi disponibile in format PDF si digital interactiv, pe platforma manuale.edu.ro, a anuntat joi ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop. "Avem pe ordinea de zi proiectul legii manualului scolar.…

- Circa 99.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in primele 11 luni ale anului in Romania, in creștere cu 14,64% fața de aceeași perioada din 2016, in timp ce numarul inregistrarilor de mașini second hand a ajuns la 474.

- Autoturismele mai vechi de 12 ani, "ITP in fiecare an" De la 1 ianuarie 2018, Inspectia Tehnica Periodica ar urma sa devina obligatorie în fiecare an pentru masinile mai vechi de 12 ani. Este principala prevedere a unei legi votata recent în Parlament si care se afla în prezent…

- "Comisia juridica a modificat doua legi, una privind integritatea in funcțiile publice și cealalta privind Agenția Naționala pentru Integritate, adaugand un alineat prin care o serie de rapoarte ale ANI care vizau deputați și senatori in ceea ce privește interdicții și incompatibilitațile in perioada…

- In ultimii 25 de ani, Romania a pierdut 3,58 milioane de locuitori, 2,06 milioane de salariati si 1,6 milioane de firme. A castigat, in schimb, un PIB de unsprezece ori mai mare iar lefurile au crescut de opt ori. Sanatatea, Educația și Infrastructura raman, insa, domenii unde progresul lasa de dorit.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, vineri dimineata, intr-un microbuz, aproximativ 210.000 petarde in valoare de 41.000 lei, ascunse in spatele unor saci cu textile, cu intentia de a fi introduse ilegal in Romania. Potrivit unui comunicat…

- Un dosar deschis in 1994 de o batrana din Bucuresti e si astazi nefinalizat dn cauza faptului ca Primaria Capitalei intarzie cu solutionarea unui document. Mai exact, de 16 ani Primaria Capitalei nu a dat niciun raspuns – nici macar negativ – cererii de restituire formulata in procedura administrativa…

- In cei mai vechi munti din Romania, Muntii Macinului, mai batrani decat dinozaurii, traseul Culmea Pricopanului este o calatorie geologica in timp. Pe cararile de munte, drumetii calca printre pietre care au luat nastere acum 255 milioane ani.

- Conform unei comunicari din partea Registrului Auto Roman, dupa eliminarea timbrului de mediu „reactia pietei auto a fost cea preconizata, anume de crestere importanta a numarului de autovehicule uzate, pentru care detinatorii acestora au solicitat eliberarea de catre RAR a documentelor necesare inmatricularii…

- Romania a importat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de titei de 5,58 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 57.700 tep (1%) mai mica fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- CFR Calatori va plati cu circa 4,5 milioane de lei mai mult decat a anticipat pentru achizitia motorinei necesare locomotivelor, din cauza reintroducerii supraaccizei pe carburanti de la 1 septembrie. Contractul, care prevede furnizarea a 15.000 de tone de motorina, a fost adjudecat prin licitatie…

- Aproximativ sapte milioane de angajati din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, informeaza Financial Times citat de Agerpres . Romania a decis sa diminueze contributiile la fondurile…

- Editia din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de cumparaturi al anului, a aratat care sunt schimbarile majore din comertul online, in conditiile in care increderea in platile online a ajuns la cel mai inalt nivel, cei mai multi clienti au ales dispozitivele mobile, platile cu cardul au…

- Comisia Europeana a dat publicitatii raportul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) pe anul 2017, probabil cel mai dur raport din ultimii ani. Au fost aduse numeroase critici, iar prezenta deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de…

- „Bugetul propriu, strict al nostru, este de 30 de milioane de lei, fara salariile pentru profesori și asistența sociala. Prin masurile fiscale care s-au adoptat recent, bugetul nostru pierde circa 5 milioane de lei. Ca sa va faceți o idee ce inseamna 5 milioane de lei, noi in acest an am…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…

- Fostul sef al CNADNR din 2008, Dorin Gavril Debucean, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu intr-un dosar in care prejudiciul se ridica la peste 8 milioane de euro. Debucean a mai fost condamnat, in 2015, la trei ani si sase luni de inchisoare intr-un alt dosar de coruptie.…

- Olandezii de la Damen Shipyards Group, actionarii majoritari ai Santierului Naval Damen Galati, au platit aproape 26 milioane de dolari in schimbul pachetului majoritar de actiuni la Santierul Daewoo din Mangalia, aproximativ jumatate din suma vehiculata anterior.Constructorul sud coreean de nave Daewoo…

- Prin aceasta achizitie, Damen isi va intari activitatile internationale de construire si reparare de nave. Compania olandeza detine in Romania santierul naval Galati. Autoritatile de concurenta din Romania au aprobat deja preconizata tranzactie. Mai mult, se desfasoara intalniri constructive cu Guvernul…

- Primarul Sucevei, liberalul Ion Lungu, care este și vicepreședinte al Asociației Municipiilor din Romania, a apreciat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca investițiile municipalitații se vor reduce semnificativ anul viitor, dupa aplicarea noului Cod Fiscal. Conform edilului, municipalitatea…

- Guvernantii vor sa mai goleasca soselele din Romania de masini la mana a doua si sa mai adune bani la buget: asa ca propun ca persoanele fizice sa-si poata cumpara cel mult un autoturism second hand la doi ani, iar vanzarea sa fie impozitata suplimentar.

- „Dupa exitul din Slovenia si Croatia cei de la CME se pregatesc sa vanda și restul operațiunilor, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Romania”, a anunțat Orlando Nicoara, fost șef al diviziei Internet din trustul MediaPro, pe blog. Orlando Nicoara spune ca, potrivit unor surse, CME ar dori sa vanda „la…

- Confederația sindicala Cartel Alfa cere demiterea ministrului Muncii, Olguța Vasilescu si medierea de catre presedintele României a conflictului social între Guvern si partidele de guvernamânt, pe de o parte, si partenerii sociali, pe de alta parte. Sindicaliștii…

- Daca nu stiai pana acum, desi slabe sanse, Shazam este aplicatia aceea geniala care te salveaza atunci cand auzi o piesa si vrei sa stii cum se numeste. Iata care este cea mai cautata melodie in Romania in acest moment

- Superba vila Edgar Mavrocordat, situata in zona Intercontinental, spatiu care a gazduit timp de multi ani sediul Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti, a fost lasata, pur si simplu, in paragina. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini incredibile, de ultima ora, cu una dintre cele…

- Gradinița din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, poarta mai nou numele „Albinuța Dambovița”. Instituția a fost inaugurata ieri, la circa un an dupa inceperea lucrarilor de renovare. Renovarea capitala a blocului vechi și construcția unei anexe a fost posibila grație ajutorului financiar de circa…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a depus 23 de proiecte in valoare de aproximativ 4,6 milioane euro, in cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale (SRSS), a susținut ministrul de resort, Ionuț Mișa, in cadrul unei intrevederi cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru Euro și Dialog…

- Cei mai dinamici antreprenori din Moldova au fost premiați in cadrul Galei ”Campioni in Business”, desfașurata miercuri, 25 octombrie, la Iași. 16 companii din intreaga regiune a Moldovei au primit recunoaștere pentru remarcabilele rezultate de business obținute in ultimul an. COMES SA Savinești , care…

- Lovitura dura pentru românii care si-au înmatriculat masinile în Bulgaria. Pentru a pune capat abuzurilor, autoritatile bulgare au decis radierea automata a masinilor care nu au asigurare RCA, scrie Observator.tv. Decizia a fost luata de parlamentarii de la Sofia pentru…

- Primaria Bucuresti vrea sa introduca o taxa de intrare in oras. "Fara taxa de mediu, au venit toate rablele din Europa in Romania si in special in Capitala", a declarat primarul general.

- "Ramanem cu ținta de absorbție din programul de guvernare, de 5,2 miliarde de euro. Obiectivul este mare, dar daca nu iți propui obiective multe, nu reușești sa faci nimic. Daca la ora actuala avem 3,2 miliarde de euro rambursați in Romania, mai avem 500 de milioane de euro la Comisie", a declarat…

- Ioan Rus i-a luat apararea șefei DNA, una dintre cele mai contestate persoane din Romania. De asemenea, Cozmin Gușa a declarat ca toate aceste critici au facut-o mai puternica pe Laura Codruța Kovesi."Toata aceasta strategie a unor vinovati, ca eu nu am vazut vreun nevinovat care sa urle foarte…

- Executivul a stabilit in vara, prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 52/2017, ca proprietarii de mașini pot cere iarași banii inapoi pentru fostele taxe auto, scrie avocatnet.ro. Spre deosebire de vechile proceduri, acum este inclus la returnare și timbrul de mediu, ce a fost eliminat din legislație…

- Sambata, pe 14 octombrie, la Ungheni va avea loc o intalnire a proprietarilor de spații de cazare din Romania cu autoritatile publice locale, dar si moldovenii care sunt interesati sa munceasca in pensiunile si hotelurile din Ranca, scrie adevarul.ro . Proprietarii de spatii de cazare din Ranca au…

- Un numar record de 972,7 milioane de pasageri au utilizat transportul aerian anul trecut in Uniunea Europeana, in creștere cu 54,4 milioane sau 5,9% comparativ cu 2015, statele membre cu cele mai mari creșteri procentuale fiind Bulgaria (22,5%) și Romania (20,5%, pana la peste 15 milioane de pasageri),…

- Sapte milioane de romani participau la fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) la sfarsitul lunii septembrie din acest an, suma cumulata in conturile lor fiind de peste 38 de miliarde de lei, iar castigul total fiind de circa 7 miliarde de lei, a anuntat marti Asociatia pentru pentru Pensiile…

- Primarul orasului Sîngeorz-Bai, Traian Ogâgau, este în centrul unui nou scandal dupa ce, din dispozitia sa, angajatii Primariei au taiat în mai multe bucati o sculptura aflata în patrimoniul orasului si au dus-o

- Aproximativ 440.000 de persoane au avut prescripții pentru o boala psihica sau neurologica degenerativa din totalul de 9,1 milioane de asigurați care au beneficiat anul trecut de prescripții medicale decontate de sistemul asigurarilor sociale de sanatate."Conform studiilor sociologice, tulburarile…