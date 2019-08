Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini i-a cerut sambata actorului american Richard Gere sa-i gazduiasca "in vilele sale" pe cei 160 de migranti aflati la bordul unei nave care apartine organizatiei neguvernamentale spaniole Open Arms si care asteapta ca o tara europeana sa le permita accesul…

- Actorul american Richard Gere a criticat sambata in Lampedusa (sudul Italiei) legea antiimigratie a ministrului italian de interne, Matteo Salvini, care impune amenzi ONG care salveaza vieti in largul marii si a cerut sa fie primiti migrantii ajunsi in Europa si care au strans "atatea povestiri de suferinta",…

- ONG spaniol a publicat imagini in care poate fi vazut actorul si activistul american, casatorit cu femeia de afaceri spaniola Alejandra Silva, aducand mancare si provizii pe nava umanitara. Starul american a adus pachete cu mancare, apa si fructe migrantilor salvati din apele marii si echipajului…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini si-a mentinut pozitia ostila primirii de nave cu migranti dupa o reuniune de urgenta a unor ministri de interne din state membre UE, desfasurata miercuri seara la Helsinki si consacrata stabilirii unui "mecanism de solidaritate" in cazul crizei migrantilor…

- Judecatoarea insarcinata cu ancheta preliminara a declarat presei italiene ca un decret italian asupra sigurantei 'nu se aplica actiunilor de salvare'. Ministrul italian de interne Matteo Salvini, care a criticat puternic decizia magistraturii italiene, a precizat ca femeia capitan ar face obiectul…

- "Din punctul nostru de vedere, o procedura judiciara nu se poate finaliza decat prin eliberarea Carolei Rackete", a estimat Mass intr-o postare pe Twitter. "Ne opunem incriminarii operatiunilor de salvare pe mare", a adaugat Maas.Carola Rackete, cetateana a Germaniei, 31 de ani, urmeaza…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat duminica Olanda si Uniunea Europeana (UE) ca nu se intereseaza de soarta celor 42 de migranti blocati de 11 zile in apele teritoriale italiene, pe o nava umanitara olandeza, informeaza AFP. "I-am scris personal colegului meu olandez: sunt incredul,…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat duminica Olanda si Uniunea Europeana (UE) ca nu se intereseaza de soarta celor 42 de migranti blocati de 11 zile in apele teritoriale italiene, pe o nava umanitara olandeza, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."I-am scris personal…