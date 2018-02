Stiri pe aceeasi tema

- El este autorul atacului rasist din Italia! Tanarul extremist Luca Traini a impuscat mai multi imigranti pe strazi.Barbatul care a semanat panica, astazi, pe strazile din Italia, in orasul Macerata, impuscand mai multi imigranti, se numeste Luca Traini.Potrivit presei din Italia, Luca Traini are 28…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a…

- Sute de accidente s-au produs anul trecut in județul Alba, in urma carora 26 de persoane și-au pierdut viața și peste 100 au fost grav ranite, potrivit bilanțului realizat de IPJ Alba. VEZI: Tragediile de pe soselele din Alba. Zeci de oameni și-au pierdut viața in accidente grave Viteza excesiva,…

- Daniel Pancu, un simbol al "visiniilor", a anuntat ca Academia Rapid, care nu mai are personalitate juridica si care nu ar mai putea juca barajul pentru promovarea in al treilea esalon, se va putea totusi lupta intr-o astfel de partida. "Nu stiu care e situatia, sunt juristi, eu doar va…

- Politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu…

- ealuri și paduri verzi, se ofera sa plateasca oricui (inclusiv strainilor) pana la 2.000 de euro pentru a se stabili acolo. Primarul orașului Candela, din regiunea sudica a Italiei, Puglia, dorește sa creasca numarul locuitorilor din orașul sau, odata cunoscut sub numele de „Micul Napoli” pentru strazile…

- U-BT Cluj-Napoca da opt oameni la loturile naționale Cinci jucatori ai campioanei și trei membrii ai staff-ului au fost convocați la echipele lor naționale. Convocarile au fost facute în vederea meciurilor de calificare la World Cup 2019, ce vor avea loc la finalul lunii februarie.…

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Cel putin doua persoane au murit si alte 10 au fost ranite, joi, dupa ce un tren a deraiat în Italia, în apropierea orasului Milano. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 7 (8, ora României). Mai multe ambulanțe și echipaje de descarcerare au ajuns la fața locului.…

- Polițiștii din Calarași au reținut 9 persoane și au ridicat 160 de kilograme de tutun marunțit, in urma a 18 percheziții efectuate ieri, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, in județul Calarași și in municipiul București. La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Politistii damboviteni au efectuat, vineri, patru perchezitii in Bezdead, la persoane banuite de infractiuni la regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. ''Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa,…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Bolzano, reprezentativa similara a Italiei, cu scorul de 34-24 (18-13), in primul meci din grupa 3 a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial 2019. Tricolorii s-au bucurat de incurajarile unei galerii din care au facut parte peste…

- Comisia Europeana a selectat 15 orașe, printre care și Municipiul Iași, pentru a le acorda consultanța și coaching la un nivel inalt cu experți locali și internaționali pentru a le ajuta sa dezvolte și sa puna in aplicare planuri strategice care vizeaza creșterea economica și bunastarea sociala. Este…

- O moldoveanca, in varsta de 63 de ani, a murit fiind strivita de un tren. S-a intamplat ieri, in jurul orei 14:30, ora Italiei, in apropiere de Camnago-Lentate sul Seveso, localitate care se afla intre Milano și Laco di Como.

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va debuta, joi, la Bolzano, in compania Italiei, la turneul din primul tur preliminar al CM-2019. Antrenorul Xavi Pascual spune ca echipa este pregatita, e ”pe drumul cel bun” si ca trebuie castigat primul meci, dar si-a propus trei victorii.Primul…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza Agerpres citand Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

- Sase oameni si-au pierdut viata in Brescia, dupa ce o masina, un camion si o cisterna s-au ciocnit. In urma impactului, cisterna incarcata cu substante inflamabile, a fost cuprinsa de flacari, iar incendiul s-a raspandit rapid si la celelalte vehicule.

- Patru persoane au avut de suferit in urma exploziei unei bombe artizanale in orașul Torino din Italia, anunța publicația La Stampa. Deflagratia a avut loc imediat dupa miezul noptii. Potrivit sursei, bomba a fost detonate in unul dintre cartierele marginașe ale orașului, fiind ascunsa intr-un tomberon.…

- Tanara de 19 ani s-a sinucis dupa ce și-a pierdut locul de munca. Lucra intr-un centru comercial din Italia. Ana Maria Cioponea, originara din județul Caraș Severin, a suferit de depresie dupa ce a fost concediata. Ea locuia de ceva vreme in localitatea Balsorano din provincia L’Aquila și lucra ocazional…

- Intr-un amical disputat pe stadionul „Enrico Rocchi” din Viterbo – Lazio, naționala Romaniei U18 a remizat, scor 0-0, cu selecționata similara a Italiei. Conform frf.ro, cea mai mare ocazie a echipei antrenate de Florin Bratu s-a consumat in minutul 87. Sorin Șerban, fundașul baimarean legitimat la…

- Tanarul, aflat acum in Franța, a povestit ca l-a cunoscut pe preot cand inca nu implinise 13 ani, scrie antena3.ro. "L-am cunoscut pe Pomohaci in 2001, inca nu aveam nici 13 ani și l-am cunoscut prin sora mea. Ea muncea la camp pentru Pomohaci in vremea aia. Ea nu avea nici cea mai mica idee…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti, sprijiniti de luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale si efective de jandarmi, au efectuat verificari la 22 de locuinte de pe raza localitatii Costestii din Vale. In urma actiunii, au fost descoperite 16 locuinte bransate ilegal la reteaua electrica,…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 37 de ani, a fost declarata moarta dupa ce ar fi cazut pe scarile unei case din Colli di Monte Bove, provincia Aquila. In urma efectuarii autopsiei, medicii au fost insa socati de ce au descoperit.

- La data de 1 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu luptatori de acțiuni speciale, au pus in executare un mandat privind un barbat, de 42 de ani, din Vultureni. Read More...

- De anul viitor, Serviciul Public Județean Salvamont și-ar putea mari numarul de angajați. Simona Bratulescu, vicepreședinte CJ Argeș a precizat ca este necesara aceasta suplimentare de personal, mai ales in perspectiva punerii in funcțiune a partiei de ski A1 - Molivișu, unde va fi nevoie de asigurarea …

- Aproximativ 115.000 de italieni au emigrat din tara in 2016, numarul lor fiind de trei ori mai mare decat in urma cu un deceniu, indica datele oficiale publicate miercuri, pe fondul avertismentelor ca economia Italiei, a treia din Uniunea Europeana, se confrunta cu o criza a migratiei creierelor,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane au efectuat mai multe perchezitii in Romania si Spania pentru destructurarea unui grup infractional specializat in trafic de persoane, proxenetism si spalarea banilor, se arata…

- Primaria municipiului Bistrita anunta organizarea dezbaterii publice privind Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Bistrita. Dezbaterea va avea loc…

- Cel putin 15 persoane au decedat si alte cinci au fost ranite, duminica, într-o busculada produsa în timpul unei operatiuni de distribuire a ajutoarelor alimentare în vestul Marocului, transmit France Presse si dpa. Tragedia a avut loc în localitatea Sidi Boualem,…

- Dupa ce a ratat rușinos calificarea cu Italia la Campionatul Mondial, tehnicianul Squadrei Azzura a reușit sa gaseasca aspecte pozitive in activitatea sa de antrenor a naționalei. Tehnicianul in varsta de 70 de ani, afirma ca Italia a aratat sub conducerea lui unul din cele mai bune rezultate din ultimii…

- Diego Maradona a regretat marți eliminarea Italiei, ''una din cele mai mari, una din națiunile istorice'', care nu va participa la Mondialul 2018 dupa ce s-a inclinat in fața Suediei in baraj. ''Regret foarte mult ca Italia nu a reușit sa se califice la Mondial. Italienii au dat întotdeauna…

- Reprezentativa Suediei a invins formația Italiei cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, la Solna, in prima manșa a barajului european pentru Cupa Mondiala de fotbal de anul viitor, din Rusia. Singurul gol al partidei a fost înscris de rezerva Jakob Johansson (61), cu un șut deviat.…

- Doua vagoane ale unui tren care circula pe ruta Roma-Bergamo au deraiat in apropierea Garii Florenta Castello.Cele 200 de persoane aflate la bordul trenului - 193 de pasageri si sapte membri ai echipajului - au fost evacuate in siguranta in urma accidentului.Nicio persoana nu…

- Doi romani au decedat duminica, in urma unui accident de mașina care a avut loc in localitatea Fossano din nordul Italiei. Andrei Constantin Culev, in varsta de 26 de ani, a decedat la spitalul din Cuneo. Acesta era al treilea pasager care și-a pierdut viața, dupa Diaw Alla Coumba, un senegalez de 40…

- Cadavrele fetelor cu varsta cuprinsa intre 14 și 18 ani au fost descoperite in mare, pe ruta dinspre Libia spre Europa. Se presupune ca este vorba despre un grup de migranți din Niger și Nigeria. Trupurile fetelor au fost gasite langa o barca de cauciuc aproape dezumflata, barca de care alte…

- Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Olt, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. B.T. Olt, au depistat un barbat banuit de trafic de persoane. Cel in cauza a fost retinut si ulterior arestat preventiv.Politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, in baza mandatului…

- Echipa ce a reprezentat Romania la editia din 2017 a European Cyber Security Championship (Campionatul European de Securitate Cibernetica) de la Malaga, Spania, s-a clasat pe locul al II-lea, dintr-un total de 15 tari participante. Din echipa noastra a facut parte si resiteanul Bogdan Bercean,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Olt, in baza mandatului de aducere emis de procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Olt, au depistat un barbat, de 45 de ani, din orasul Bals. Barbatul este banuit ca, in cursul anului 2014, impreuna cu alte persoane, ar fi transportat…