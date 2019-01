Stiri pe aceeasi tema

- Pe 3 ianuarie, vorbind la o ceremonie organizata in memoria colonelului Emmanuel Morano, care a murit in timpul unei misiuni sub acoperire impotriva celor din Hezbollah in timpul celui de-al doilea Razboi Libanez, premierul Netanyahu, citat de colegii de la DEBKA, a spus ca intelegerea cu partenerul…

- Israelul a lansat pe 4 decembrie o vasta operatiune de descoperire si de distrugere a tunelurilor de-a lungul frontierei sale cu Libanul. Armata israeliana sustine ca a descoperit patru tuneluri despre care sustinute ca ar fi fost sapate de Hezbollah, unul dintre inamicii sai sustinut de Iran.…

- Israel a inceput o operațiune pentru a „expune și dejuca tunelurile de sub frontiere”. Acestea au fost sapate de Hezbollah, conform CNN. La cateva ore dupa anunț, armata israeliana a inceput sa neutraliz...

- Fortele de securitate israeliene au lansat operatiunea Scutul Nordului care are drept obiectiv sa distruga tunelurile clandestine spre Israel sapate de militantii organizatiei islamiste Hezbollah din Liban, a transmis Jonathan Conricus, un reprezentant al autoritatilor militare de la Tel Aviv.

- Doi cetateni argentinieni care aveau legaturi sustinute cu militiile Hezbollah din Liban au fost arestati joi inainte de summitul G20, care va avea loc la Buenos Aires la sfarsitul lunii, a anuntat ministerul securitatii din Argentina, relateaza Reuters.

- Statele Unite au impus marti sanctiuni impotriva a patru persoane care au legaturi cu reteaua Hezbollah din Liban, care coordoneaza activitatile grupului sustinut de Iran in Irak si l-au numit pe fiul liderului grupului terorist la nivel mondial, relateaza Reuters.

- Militantii palestinieni au bombardat luni Israelul cu zeci de rachete si obuze, in timp ce avioanele de razboi israeliene au lovit mai multe tinte de pe tot parcursul Fasiei Gaza in ceea ce pare cel mai intens schimb de focuri de la razboiul din 2014, relateaza Associated Press.

- Semnele de apropiere intre Israel si tarile din Golf s-au inmultit in ultimele zile, cum ar fi vizita lui Benjamin Netanyahu in Oman. Evolutii care lasa sa se presimta o viitoare normalizare. Pe seama palestinienilor?, se intreaba France 24 , citat de Rador. Aceasta mișcare este capitala dupa parerea…