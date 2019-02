Israelul îl asigură pe Vladimir Putin că va continua să atace ţintele iraniene din Siria "Cea mai mare amenintare la adresa stabilitatii si securitatii in regiunea noastra provine din Iran si din partea acolitilor sai", a declarat Netanyahu la inceputul intalnirii cu presedintele rus, referindu-se la militia siita Hezbollah si la Hamas.



'Suntem hotarati sa ne continuam actiunea viguroasa impotriva tentativelor Iranului de consolidarea militara in Siria, care vizeaza distrugerea noastra", a afirmat prim-ministrul israelian, neprimind un raspuns din partea presedintelui rus in fata camerelor de luat vederi care au transmis interventiile celor doi oficiali din debutul dialogului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurari miercuri, la Moscova, in cadrul discutiilor cu presedintele Vladimir Putin, ca tara sa va continua sa atace tinte iraniene din Siria, pentru a preveni consolidarea influentei militare a Iranului in aceasta tara, transmite EFE. "Cea mai mare amenintare…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in cadrul unei conferințe cu liderii Turciei și Iranului, ca vrea in continuare un plan comun de a elimina militanții teroriști din regiunea siriana Idlib, relateaza site-ul agenției Reuters. Putin, cel mai mare aliat al președintelui sirian…

- Alexander Zasypkin a declarat intr-un interviu acordat Sputnik ca Washingtonul deruleaza o campanie impotriva Iranului si a Hezbollah care seamana discordie in regiune si ca Statele Unite ar trebui sa se alature Rusiei in calmarea tensiunilor. „Cand au inceput sa se desfasoare evenimentele…

- Presedintii rus Vladimir Putin si turc Recep Tayyip Erdogan discuta miercuri despre Siria la Moscova, unde liderul de la Ankara urmeaza sa incerec sa-l convinga pe cel de la Kremlin de temeiul propunerii sale cu privire la infiintarea unei ”zone de securitate” in nordul sirian, cu scopul de aimpiedica…

- "Majoritatea" rachetelor trase "avioane militare israeliene" au fost interceptate, a afirmat sursa militara citata de Sana, adaugand ca incursiunea avut loc in jurul orelor 23.00 (21.00 GMT)."Un singur depozit al aeroportului international din Damasc a fost lovit", a precizat sursa militara.Citand…

- Intr-un discurs privind politica regionala a presedintelui Donald Trump pronuntat la Universitatea din Cairo, Pompeo a pledat pentru o Alianta Strategica in Orientul Mijlociu, un fel de NATO araba pe care Washingtonul doreste sa o creeze impotriva Teheranului. SUA vor continua sa actioneze…

- Dupa ce președintele american, Donald Trump, a anunțat retragerea trupelor americane din Siria și a declarat ca lupta impotriva gruparii Stat Islamic a fost caștigata, analiștii au realizat mai multe scenarii privind aceasta regiune din Orientul Mijlociu. Ambițiile Turciei Retragerea ”lenta” si ”coordonata”…

- Rusia a adoptat cauza lui Donald Trump joi, dupa anuntarea unei retrageri a trupelor americane prezente in Siria, in timp ce europenii se tem, in schimb, ca acest lucru ar putea sa conduca la o revenire in forta a gruparii Statul Islamic (SI) pe teren, relateaza AFP, potrivit News.ro."Donald…