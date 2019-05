Israel: Primul vot în parlament pentru dizolvarea sa şi posibile noi alegeri Aproximativ 65 de deputati au votat pentru text, 43 impotriva si 6 s-au abtinut, potrivit website-ului Knessetului. Votul nu face ca alegerile sa fie inevitabile intrucat textul trebuie inca aprobat in lecturi ulterioare si Netanyahu are termen pana miercuri seara sa ajunga la un acord cu potentialii sai aliati pentru a forma o coalitie. Ultimele alegeri au avut loc in Israel in aprilie. Netanyahu, care a revendicat victoria in numele partidului sau de dreapta Likud in alegerile din 9 aprilie, are termen pana miercuri la 21.00 GMT sa ajunga sa formeze guvernul, dupa ce a fost insarcinat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

