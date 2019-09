Dupa modelul lui Trump in alegerile prezidentiale din 2016, Netanyahu, lider al partidului de dreapta Likud, a transformat posibila frauda a votului intr-o tema centrala de campanie in cursa stransa in care e angrenat.



El si-a implorat sustinatorii sa mearga la urne pentru a-i asigura un al cincilea mandat in contextul unor acuzatii nedovedite ale unor oficiali ai Likud potrivit carora fraude de amploare s-au produs in precedentul scrutin din aprilie in orasele arabe.



La o zi dupa ce cabinetul lui Netanyahu a aprobat un proiect de lege privind monitorizarea cu camere a sectiilor…