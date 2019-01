Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a avut un "rol central" in lupta impotriva organizatiei extremiste Stat Islamic, a declarat miercuri, la Moscova, seful diplomatiei irakiene, Mohammad Ali al-Hakim, potrivit dpa. El a multumit Rusiei pentru asistenta oferita in combaterea gruparii jihadiste, conform unor remarci…

- Regatul Marocului ar vrea sa devina o platforma pentru accesul Rusiei pe continentul african, a declarat astazi, la Rabat, ministrul pentru afaceri externe și colaborare internaționala al Marocului, Naser Burita, în cursul conferinței de presa comune ținuta cu șeful Ministerului de Externe al…

- CHIȘINAU, 26 ian – Sputnik, Octavian Racu. Într-o zi de toamna, pe 20 octombrie 2011, în timp ce oferea un interviu postului de televiziune CBS News, Hillary Clinton a primit un mesaj pe telefon, care îi provocase niște reacții de bucurie. “Am venit, am vazut, el a murit!”,…

- "Aceasta lupta nu s-a terminat si continua pe teren in cadrul coalitiei internationale", i-a spus presedintele francez omologului sau rus. Convorbirea telefonica a intervenit la doua saptamani dupa anuntul surpriza facut de Donald Trump despre o retragere a celor 2.000 de soldati americani…

- Rusia a adoptat cauza lui Donald Trump joi, dupa anuntarea unei retrageri a trupelor americane prezente in Siria, in timp ce europenii se tem, in schimb, ca acest lucru ar putea sa conduca la o revenire in forta a gruparii Statul Islamic (SI) pe teren, relateaza AFP, potrivit News.ro."Donald…

- Rusia a anuntat ca va aduce in Crimeea cel puțin zece avioane de lupta de tip suhoi, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste o provocare in apropierea peninsulei, pana la sfarsitul anului.

- SUA a efectuat un zbor in cadrul operatiunii „Cer deschis“ deasupra teritoriul ucrainean. Pentagonul numeste acest zbor un mesaj catre Rusia ca SUA ramane angajata in apararea Ucrainei. Serghei Lavrov a respins propunerea prezentata de Germania de a media disputa dintre Moscova si Kiev in Marea Azov…

- Avioane F-16 au distrus o cladire in care membrii gruparii sunite ultraradicale depozitau armament, provocand moartea a zece dintre ei, a anuntat armata intr-un comunicat. O a doua lovitura aeriana a distrus o cladire in care se aflau 30 de combatanti ai Statului Islamic, a mai precizat sursa citata.…