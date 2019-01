Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda nu exclude posibilitatea de a-i solicita Uniunii Europene sa relaxeze sau chiar sa renunte la unele reguli ale pietei unice in cazul unui Brexit fara acord pentru a evita instalarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, a declarat miercuri ministrul de externe si vicepremierul irlandez Simon…

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit marti cu membrii cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord de retragere, pe fondul unei opozitii puternice in parlament, transmite dpa. ''Nu va…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. Decizia de a revoca Brexit-ul ar fi o opţiune 'suverană',…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale.

- Un acord cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind iesirea din Uniunea Europeana este convenit in proportie de 90%, desi inca exista o probabilitate de a nu se ajunge la o intelegere, din cauza divergentelor privind frontiera irlandeza, a afirmat vineri negociatorul-sef al Uniunii…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Partidul ultraconservator nord-irlandez DUP, sustinator-cheie al premierului britanic Theresa May in parlamentul de la Londra, a amenintat marti Bruxellesul ca se va opune unui acord asupra Brexit daca acesta va impune bariere comerciale in cadrul Marii Britanii, informeaza AFP. "Nu pot exista bariere…