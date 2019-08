Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul vine dupa ce duminica Teheranul a facut cunoscut ca a inceput sa imbogateasca uraniu peste limita de 3,67% impusa de acordul international din 2015 privind programul nuclear iranian.Purtatorul de cuvant al OIEA Behrooz Kamalvandi a mentionat, citat de agentia Tasnim, ca Teheranul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat miercuri Iranul sa "aiba grija cu amenințarile", dupa ce omologul sa iranian, Hassan Rouhani, a anunțat ca țara sa își va spori producția de uraniu îmbogațit dincolo de limita stabilita prin Acordul nuclear cu marile puteri, informeaza…

- "Situatia este grava, riscul de razboi in Golf nu este exclus, asa ca trebuie sa facem tot posibilul pentru a nu se ajunge acolo", a declarat el la sfarsitul unui consiliu de ministri al guvernului francez la care a asistat."De aceea suntem in dialog cu toate partile", de la Iran la SUA,…

- 'Procesul de crestere a 'capacitatii si ritmului de productie' a uraniului imbogatit si de apa grea a inceput din ziua in care presedintele (Hassan Rouhani) a dat ordin', a declarat pentru Isna purtatorul de cuvant al Organizatiei iraniene pentru energie atomica (AEOI- Atomic Energy Organization…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia a fost adusa la cunostinta…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…