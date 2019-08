Stiri pe aceeasi tema

- Republica Islamica Iran a anuntat luni ca a depasit limita nivelului de imbogatire a uraniului de 3,67%, la care s-a angajat prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters.

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Iranul a anuntat duminica ca nu se va renunta la decizia de a restrange unele dintre angajamentele pe care și le-a asumat in urma acordului nuclear din 2015 cu marile puteri, a declarat ministrul adjunct de Externe iranian, Abbas Araqchi, relateaza Reuters preluat de mediafax."Semnatarii europeni…

- Iranul a anuntat duminica ca nu se va renunta la decizia de a restrânge unele dintre angajamentele pe care și le-a asumat în urma acordului nuclear din 2015 cu marile puteri, a declarat ministrul adjunct de Externe iranian, Abbas Araqchi, relateaza Reuters citat de Mediafax."Semnatarii…

- Ministrul de externe Mohammad Javad Zarif a declarat luni ca Iranul nu urmareste sa detina arme nucleare, interdictie anuntata printr-un edict de liderul suprem iranian, acuzand totodata Washingtonul ca aduce prejudicii poporului sau si provoaca tensiuni regionale, informeaza AFP si Reuters.…

- Uniunea Europeana ar trebui sa respecte obligatiile prevazute in Acordul Nuclear semnat cu Iranul si sa normalizeze relatiile economice, in pofida sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana, a declarat joi Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, relateaza Reuters, citat de mediafax.

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat ca țara sa este pe punctul de a semna cu Uniunea Europeana un acord comercial privitor la exporturile de petrol, in pofida sancțiunilor impuse de catre SUA, informeaza sputniknews.com, site-ul in limba engleza al agenției RIA Novosti,…