Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane a avut in orasul Tampa o intalnire cu responsabili ai comandamentului central al Pentagonului, care a anuntat cu o zi inainte trimiterea a 1.000 de militari suplimentari in regiune, pentru a face fata "comportamentului ostil" al Teheranului.Aceasta desfasurare…

- Iranul a respins apelul Franței privind intensificarea dialogului privind programul sau nuclear, afirmând ca va discuta despre acordul semnat în 2015 doar cu marile puteri, relateaza site-ul postului France 24 preluat de Mediafax.Afirmația a fost facuta în contextul în care…

- Intr-un discurs relatat de agentia oficiala IRNA, el le-a cerut iranienilor sa se mobilizeze alaturi de fortele armate si sa fie in 'alerta maxima' pentru a putea 'contracara aroganta si faraonica amenintare a SUA'. Statele Unite au decis recent sa desfasoare in Golful Persic nava amfibie…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Iranul cu distrugerea, in cazul unui atac vizand interese americane, in contextul in care relatiile intre Teheran si Washington sunt extrem de tensionate de la reimpunerea sanctiunilor economice americane Republicii islamice, in noiembrie, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a lansat joi un apel conducerii Iranului sa se aseze la masa negocierilor si sa discute cu el despre programul nuclear iranian si a spus ca nu poate exclude varianta unei confruntari militare avand in vedere tensiunile puternice dintre cele doua tari. 'Nu vor exista…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor care raman angajate in acord (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia), intervenind dupa retragerea unilaterala a Statelor Unite din acest pact exact acum un an, indica ministerul. O scrisoare a presedintelui iranian Hassan Rouhani…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor semnatare ale acordului (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) dupa retragerea Statelor Unite ale Americii din acest pact exact acum un an, a informat in cursul diminetii radioteleviziunea iraniana IRIB, scrie Agerpres. O…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA nu vor mai acorda exceptii pentru cumparatorii de petrol iranian, decizie ce a avut ca efect imediat cresterea cotatiei titeiului pe pietele internationale. Astfel, vom asista cat de curand la noi scumpiri la pompa, inclusiv in tara noastra. Planul…