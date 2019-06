Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare nu s-a intalnit, pana in prezent, cu Liviu Dragnea, ambii aflați in carantina in Penitenciarul Rahova, a declarat avocatul fostului primar al Constanței dupa ce și-a vizitat, joi, clientul. Fostul edil al Constanței se simte bine, și face plimbari in cerc, in curtea unitații, conform…

- Avocatul lui Radu Mazare a anunțat, miercuri, ca va ataca la CEDO sentința prin care fostul edil al Constanței a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale. Tiberius Barbacioru, avocatul fostului primar al Constanței, a declarat la ieșirea de la Penitenciarul Rahova…

- Radu Mazare a fost vizitat, vineri, la penitenciarul Rahova de fratele sau, Mihai. La finalul vizitei, acesta a povestit ca fostul edil este mulțumit de condițiile din inchisoare și ca planuiește sa scrie la revista penitenciarului dupa ce termina perioada de carantina. „E foarte mulțumit, eu pot sa…

- Vedeta de televiziune Roxana Ciuhulescu a dezvaluit cat a avut de suferit de pe urma depresiei postnatale. Aceasta a trecut prin momente dificile dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. "Dupa prima naștere a fost o perioada foarte grea in viața mea. Nu aș vrea sa ma autovictimizez. Am depașit de…

- Radu Mazare si-a petrecut prima noapte in arest. Fostul primar al Constantei a fost incarcerat la Penitenciarul Rahova. Meniul lui Radu Mazare nu este nici pe departe unul cu care fostul edil al Constantei a fost obisnuit. La micul dejun, Radu Mazare primeste ceai cu paine si marmelada. La pranz, fasole…

- Radu Mazare și-a petrecut prima noapte in spatele gratiilor, la Penitenciarul Rahova, dupa ce a fost extradat din Madagascar. Fostul primar la Constanței, condamnat la noua ani de inchisoare, urmeaza sa fie prezentat instanței in alte patru dosare in care este acuzat de corupție. Pana atunci, Radu Mazare…

- Radu Mazare a fost adus in aceasta seara in Romania, din Madagascar, cu o cursa aeriana ce a avut escala la Paris. Avionul a aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda" la ora 20:35. Fostul primar al Constanței va fi adus prima data in arestul Poliției de Frontiera, iar de acolo va fi dus la…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a fost extradat de autoritatile din Madagascar si va ateriza in aceasta seara pe aeroportul din Otopeni, cu o cursa care vine din Franta. Dupa mai bine de doi ani, fostul primar al Constantei, condamnat definitiv la noua ani de inchisoare, va ateriza…