IPJ Constanta, despre accidentul produs la iesire din Constanta, spre Ovidiu. O masina s-a rasturnat

- La data de 27.09 a.c, un accident rutier a avut loc in Medgidia, la intersectia strazilor Jiului cu Poporului. Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Andreea Munteanu, a declarat:Aseara, in jurul orei 20:50, un barbat, de 19 ani, a condus un autoturism pe strada Poporului, circuland dinspre zona fabricii…

- UPDATE ora 11,40: Un barbat a fost ranit ușor in timp ce o femeie este ins tare grava. Este resuscitata de medici. Accidentul s-a produs la ieșirea spre Sancel. Un accident in care au rezultat doua victime s-a produs sambata in localitatea Iclod, aproape de Blaj. Reprezentanții Inspectoratului pentru…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, soferul vinovat de producerea accidentului rutier a vrut sa intoarca masina peste marcajul dublu continuu, intrand in coliziune cu un autovehicul care circula regulamentar. "Un barbat de 34 de ani, in timp ce se afla sub influenta…

- Accidentul s-a produs, duminica, pe autostrada Constanta-Bucuresti, pe sensul de mers spre Capitala, inainte de Cernavoda, potrivit IPJ Constanța. Una dintre masini s-a rasturnat in afara partii carosabile. In urma incidentului, trei persoane au fost ranite ușor, noteaza Mediafax. Din primele informatii…

- Aseara, in jurul orei 21.30, un barbat de 25 ani a condus un autoturism pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, pe banda numarul 4, dinspre strada Soveja catre bulevardul Tomis.Cristina Vasile, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta spune ca "la intersectia semaforizata, pe fondul neatentiei in conducere,…

- Un baiat de 9 ani și tatal lui au fost accidentați, miercuri, pe o trecere de pietoni din Targu-Jiu. Cei doi au fost loviți de un autoturism condus de un barbat din Glogova. Accidentul a avut loc pe Calea Severinului, din municipiu. „Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața…

- Un accident s-a produs la primele ore ale diminetii pe un drum din comuna Hartop, iar cel de la volan era in stare de ebrietate, cu o alcoolemie aproape de 1 mg/l alcool pur in aerul expirat.Accidentul s-a produs luni dimineata, in jurul orei 05.00, pe strada Nicolae Iorga din comuna Hartop, in ...

- Un accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs ieri dupa-amiaza, cu puțin timp inainte de ora 17:00, la intrare in municipiul Gherla, dinspre Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 49 de ani, din Gherla, in timp ce se deplasa cu…