Stiri pe aceeasi tema

- Fanii emisiunii "Insula Iubirii" au fost uimiti sa afle ca Ionut Gojman, fostul concurent al emisiunii, vrea sa devina ispita. Visul lui a devenit, insa, realitate, iar acum fanii vor sa stie daca acesta va mai juca rolul de ispita si in urmatorul sezon.

- Ionuț Gojman a fost ironizat in direct de ispita Maria, luni, la Xtra Night Show, dupa ce a aparut in rolul de ispita in cel de-al cincilea sezon al emisiunii Insula Iubirii, dupa ce, in sezonul anterior, a fost concurent.

- In aceasta seara la „Xtra Night Show”, ispita Maria Ilioiu a avut de spus cateva lucruri dure la dresa lui Ionuț Gojman. Focoasa roșcata nu s-a sfiit deloc sa-l ironizeze pe cel care acum joaca rolul de ispita masculina, la „Insula Iubirii”.

- Sezonul 5 din "Insula Iubirii" incepe in aceasta seara, iar Spynews.ro va prezinta imagini in premiera cu Ionut Gojman in rolul de ispita! Fostul concurent si fostul iubit al Mirelei Banias va aparea asa cum nimeni nu si l-a imaginat vreodata!

- Ti l-ai imaginat vreodata pe Radu Valcan in rolul de ispita? Ei bine, sunt telespectatori care au facut-o. Invitat in platoul emisiunii "Xtra Night Show", prezentatorul celui mai indragit reality show a fost intrebat daca ar accepta sa fie ispita!

- Pe 22 aprilie incepe unul dintre cele mai așteptate show-uri de la Antena 1, iar cele șase dintre ispitele sezonului 5 sunt Nicoleta Dragne, Irina Stroia, Mircea, Adrian Savin, Adrian Demetrian si Ionut Gojman. „Nu mi se pare atat de dificil sa fii ispita. Depinde cum te pliezi pe caracterele celorlați.…

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…

- Ionuț Gojman, fost concurent la „Insula Iubirii” in sezonul patru, se intoarce in sezonul cinci, dar din postura de ispita. Invitat in platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, Ionuț Gojman susține ca va fi un sezon cum nu a mai fost pana acum.