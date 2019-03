Ionela Prodan, ultimul interviu al regretatei artiste de muzică populară. A apărut la aproape un an de la moartea sa Era inceput de octombrie cand am pașit in casa Ionelei Prodan. O voce de aur a Romaniei, o adevarata doamna a muzicii populare. Emoția a fost imensa. Bucuria de a o reintalni, pe masura. M-a primit zambind, fericita ca ambele fiice, atat Anamaria, cat și Anca, ii erau alaturi. Pregateau aniversarea de 70 de ani a mamei lor, aceea care avea sa fie ultima aniversare, dar și cea mai mareața dintre toate. Am stat de vorba. Nu știam pe atunci ca va fi ultimul interviu… Am depanat amintiri și, printre franturi de copilarie amestecate cu dragi și melancolice refrene, Ionela Prodan și-a regasit bucuria… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

