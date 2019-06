Iohannis, reacție fără precedent: Rămâi TRĂSNIT! Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca țara are nevoie de infrastructura, aceasta presupunand inclusiv transportul public, și a criticat activitatea unor primari, spunand ca ei pot fi “sancționați” la vot. “Vedeți cei care locuiți in București sau in jur ca deja o naveta de cațiva km devine un calvar pentru ca infrastructura nu face fața. Daca vorbim de infrastructura, nu trebuie sa ne gandim doar la autostrazi, dar e transportul rutier, pe cale ferata, cel public, total deficitar”, a declarat Klaus Iohannis, in cadrul ședinței Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei. “Daca ne… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

