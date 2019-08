Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj, cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la instalarea administrației romanești in Timișoara. Șeful statului a subliniat ca Timișoara este locul de unde a izvorat libertatea de care romanii se bucura in prezent, potrivit Președinției. „Romania…

- Acesta a subliniat ca, in anul marcarii a 30 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, izbucnita la Timisoara, moment fundamental in istoria contemporana a Romaniei, evocarea faptelor de acum un secol capata o puternica semnificatie. O zi cu un simbolism aparte "3 august 1919 este…

- Banatul romanesc sarbatoreste in aceste zile Centenarul Unirii cu Regatul Romaniei, desavarsita odata cu instaurarea administratiei romanesti in aceasta parte de tara la 3 august 1919, cand in Timisoara au intrat primele unitati ale Armatei Romane operative conduse de colonelul Virgil Economu. Istoria…

- Sprijinul financiar platit tinerilor fermieri pentru instalarea in mediul rural in perioada 2015-2018, prin intermediul PNDR 2020, a depasit 360 de milioane de euro, o suma insuficienta fata de solicitarile fermierilor care se apropie de 600 de milioane de euro, potrivit datelor Agentiei pentru Finantarea…

- In ședința Consiliului Local de la inceputul acestei saptamani, primarul Ioan Popa a indemnat consilierii locali liberali, social-democrați și verzi sa achiziționeze abonamente la festivalul rock Custom, deoarece acestea mai sunt in perioada de promoție. Spre deosebire de alte evenimente…

- Timp de trei zile, 21, 22 și 23 iunie, la parterul cladirii Operei, cu intrare din strada Alba-Iulia, incepand cu ora 21.30, va avea loc cel de-al doilea eveniment al proiectului Teatrul ca Rezistența, Rezistența prin inocența! Ovidiu Mihaița (Teatrul Aualeu) și Cuța Gornic (Teatrul…

- Operațiunea de capturare a criminalului care a ucis un polițist a fost una de amploare, iar in sprijinul colegilor timișeni au venit și 15 membri ai Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale (SIAS) de la București. Luptatorii SIAS și-au incheiat misiunea in Banat cu un mesaj emoționant postat…