- Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, a declarat, azi, ca presedintele Klaus Iohannis a fost „un pompier pentru momentele cand casa a luat foc si se prabusea” si a spus ca „Romania are nevoie de un presedinte full-time”. Candidatul USR-PLUS considera ca are energia si capacitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a intrat oficial in cursa pentru al doilea mandat, dupa ce a depus la BEC peste 2 milioane de semnaturi. Seful statului a facut o baie de multime printre sustinatorii PNL si i-a raspuns iderului USR Dan Barna, care -l numise presedinte-pompier: „Un pompier atomic, care a…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis a fost "un pompier pentru momentele cand casa a luat foc si se prabusea" si a spus ca "Romania are nevoie de un presedinte full-time". "Atuul pe care il am in aceasta competitie este exact energia…

- 400.000 de semnaturi a strans Dan Barna pentru candidatura sa. In declarația de la BEC, el a afirmat ca președintele Klaus Iohannis a salvat Romania in momentele in care a luat foc, dar afirma ca daca era mai atent nu lua foc de atatea ori. "Eu spun in egala masura ca președintele…

- Liderul USR Dan Barna l-a criticat, vineri, pe Klaus Iohannis spunand despre acesta ca a fost "un pompier pentru momentele cand casa a luat foc și se prabușea". Liderul USR a mai spus ca daca președintele Iohannis ar fi fost un "gospodar mai atent și diligent", nu se ajungea in astfel de situații.Citește…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, miercuri seara, la TVR1, ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. El susține ca România a avut un președinte extra jucator în persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar în situații de criza, în…

- Dupa ce a prezentat negocierile politice drept un obicei detestabil al complotiștilor, Dacian Cioloș nu are alta soluție decat sa gaseasca un numitor comun cu Dan Barna. In ciuda avertismentelor zilnice ”Nu-l infruntați pe Șeful!”, ale lui Rareș Bogdan, mai mulți candidați vor trebui sa-și ia inima…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, cu privire la candidatul propriu la prezidențiale al alianței USR PLUS și dorința de a-l invinge pe Klaus Iohannis,ca exista o schimbare a energiei in politica europeana, iar in Romania USR PLUS și liderii celor