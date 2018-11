Iohannis, dupa rezolutia din PE si raportul MCV: Romania s-a intors unde a fost acum 11 ani, inainte de aderare

"Si in rezolutia PE, si in raportul MCV apar cam aceleasi lucruri. Romanii, majoritatea romanilor, si eu si multi altii, dorim sa fim europeni, sa construim o democratie solida, transparenta pentru romani. Din nefericire acest accident al democratiei care e guvernarea Dragnea-Dancila are cu totul alte idei si incearca sa traga tara inapoi.



Aceste modificari la Legile Justitiei, Codurile Penale, au atras atentia in mod negativ, ne aduc deservicii majore. Trebuie sa observam ca Dragnea, ca sa folosesc o expresie din Caragiale - si da-i si lupta, si da-i si lupta si cara valize si vorbeste…