Iohannis, dupa ce s-a vrut revocarea lui Dragnea: incercarea merita reluata si sper ca opozitia va reusi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a ocupat de revocarea lui Liviu Dragnea, asa cum au acuzat liderii puterii, dar crede ca incercarea merita reluata si spera ca Opozitia sa reuseasca.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu a avut legatura cu incercarea Opozitiei de a-l revoca pe Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dar a spus ca incercarea merita reluata si a exprimat speranta ca Opozitia va reusi. "Nu am avut timp de asa ceva,…

- "N-am avut timp de asa ceva, dar incercarea merita reluata si sper cu succes", a afirmat presedintele raspunzand intrebarilor jurnalistilor. Liviu Dragnea l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ca are atitudini dictatoriale si vrea sa acapareze institutiile, dupa ceea ce s-a intamplat miercuri…

- Intrebat daca a fost in spatele incercarii de inlaturare a lui Liviu Dragnea, Klaus Iohannis a afirmat ca merita sa fie reluata incercarea și opozanții vor reuși acest lucru. Ați fost in spatele incercarii de inlaturare a lui Liviu Dragnea? - Incercarea merita reluata și sper ca Opoziția…

- Klaus Iohannis a ținut sa raspunda, miercuri seara, la acuzațiile lui Liviu Dragnea, care a spus ca președintele a stat in spatele celor care au incercat, in Camera Deputaților, sa il schimbe din funcție.Iohannis dezminte ca ar fi pus la cale un asemenea plan și cere Opoziției sa reia procedurile…

- In asteptarea unui raspuns de la Cotroceni, in privinta nominalizarii sale la conducerea Ministerului Dezvoltarii, Lia Olguta Vasilescu s-a aflat miercuri la Parlament si a comentat situatia aparuta dupa ce Opozitia a cerut revocarea lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei. “Nu am niciun fel de ingrijorare…

- Liviu Dragnea se afla in biroul sau de la Parlament, unde discuta cu președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Dupa ce președintele Klaus Iohannnis a anunțat ca refuza numirea Liei Olguța Vasilescu la Transporturi și a lui Ilan Laufer la Dezvoltare, la biroul lui Dragnea au venit liderul PSD Neamț,…

- Liviu Dragnea nota 10 – I-a trecut glonțul pe la ureche. Votul de incredere dat lui Dragnea de membrii Comitetului Executiv al PSD reprezinta o victorie importanta, dar de etapa. Dragnea e departe de caștigarea razboiului. Din contra, are toate șansele sa-l piarda. Suntem doar intr-un relativ armistițiu,…