Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana, jandarmii buzoieni vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfașurarii unor activitați religioase, cultural-artistice și sportive. Vor fi prezenți in imediata apropierea a zonelor unde creștinii vor participa la: – slujba religioasa organizata cu prilejul Paștelui…

- Cei doi barbati sunt retinuti conform legislatiei antiteroriste si au fost condusi la un post de Politie din Belfast pentru a fi interogati, a precizat Politia din Irlanda de Nord (PSNI). Politia a difuzat vineri seara imagini surprinse pe camerele de supraveghere in timpul "incidentului"…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut joi un discurs in fata absolventilor de la Institutul National al Magistraturii, in care i-a avertizat pe tineri ca trebuie sa fie pregatiti sa faca fata presiunilor si asalturilor asupra sistemului de justitie. Totodata, seful statului a afirmat ca cel mai important…

- "Mi se pare mai mult decat ridicol si penibil domnul Orban, ca presedinte de partid sa vorbesti despre nunta a doi parlamentari dintr-un partid adversar, cu aceeasi tonalitate cu care acum cativa ani vorbeai despre 'cine este generalul'. In primul rand se minte cu nonsalanta. Noi nu am facut cununia…

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat cu fermitate atacurile care au avut loc vineri dimineata in Noua Zeelanda, soldate cu pierderi de vieti omenesti si cu numerosi raniti. "Condamn cu fermitate acest act de teroare impotriva oamenilor nevinovati. Crimele de violenta extrema si de ura sunt de neiertat.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la prezentarea raportului privind activitatea din 2018 a Ministerul Public condus de procurorul general Augustin Lazar. De la sedinta va lipsi, pentru al doilea an consecutiv, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in contextul in care sute de magistrati…

- Presedintele Klaus Iohannis reafirma angajamentul Romaniei de a lupta impotriva antisemitismului, a rasismului si a xenofobiei intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei internationale de comemorare a victimelor Holocaustului. "Astazi, onoram victimele Holocaustului prin reafirmarea angajamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis reafirma angajamentul Romaniei de a lupta impotriva antisemitismului, a rasismului si a xenofobiei intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei internationale de comemorare a victimelor Holocaustului. "Astazi, onoram victimele Holocaustului prin reafirmarea angajamentului…