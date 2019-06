Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de Klaus Iohannis, Financial Times ii mentioneaza ca potentiali candidati la aceasta functie pe premierii Belgiei, Luxemburgului si Portugaliei. Ei ar putea fi posibili succesori ai lui Donald Tusk la sefia Consiliului European. Negocierile sunt in toi, mai ales ca saptamana viitoare are loc…

- Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la Bruxelles, la summitul Partidului Popular European si la reuniunea informala a Consiliului European. Potrivit agendei oficiale, seful statului va participa de la ora 14,00 (ora Romaniei) la summitul PPE si de la ora 19,00 (ora Romaniei) la reuniunea…

- Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc marti, la Bruxelles, pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai si pentru a incepe procesul de desemnare a sefilor principalelor institutii ale UE. Functiile vizate sunt cele…

- „Ma bucur ca dinspre Romania pornește un mesaj pozitiv, unitar, de a consolida UE pe baza unui set clar de principii și valori” , a declarat președintele Klaus Iohannis, intr-o conferința la finalul summit-ului de la Sibiu, alaturi de președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comisiei…

- Liderii europeni discuta, la Sibiu, despre viitoarea agenda strategica a UE Sibiu. Foto: facebook.com/ro2019eu/ Summitul informal al liderilor de stat si de guvern din Uniune transforma astazi Sibiul în capitala Europei. Liderii europeni vor discuta despre viitoarea agenda strategica…

- Presedintele Klaus Iohannis incepe seria de evenimente, din cadrul Summitului PPE si Summitului Uniunii Europene, care se vor desfasura joi, de Ziua Europei, la Sibiu. Astazi, seful statului va participa la sedinta Biroului Executiv al PNL, la care va fi prezent si liderul PPE, Joseph Daul, precum si…

- Donald Tusk, Jean-Claude Juncker si Antonio Tajani, presedintii Consiliului European, Comisiei Europene si Parlamentului European, se numara printre invitatii la reuniunea Partidului Popular European programata la Sibiu pe 9 mai, potrivit mediafaxCitește și: Tudor Chirila surprinde! Cum i-a…

- "Presedintele Romaniei a avut, in calitate de reprezentant al statului membru care detine Presedintia in exercitiu a Consiliului UE, o interventie privind progresele obtinute in implementarea obiectivelor strategice formulate la Consiliul European din decembrie 2018, precum si in raport cu tematicile…