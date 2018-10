Stiri pe aceeasi tema

- Presesintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, ca ordonanta de urgenta care modifica Legile justitiei, adoptata de Guvern, este foarte ingrijoratoare si ca ministrul Tudorel Toader a venit cu actul normativ fara o evaluare transparenta.

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat duminica, pentru Mediafax, despre textul Ordonantei deurgenta pe legile justitiei, ca prevederea legata de raspunderea magistratilor este „o bataie de joc”, dar si ca sunt alte probleme ale actului normativ, recomandand ca Guvernul sa sa respinga ordonanta.

- Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, a declarat ca luni va avea loc o ședința de Guvern in vederea adoptarii ordonanței de urgența privind legile justiției. Ulterior, premierul Viorica Dancila va efectua o deplasare externa. Ministrul de Externe a confirmat ca „in principiu”, luni, la ora 9, a fost…

- Guvernul a adoptat in sedinta din aceasta saptamana o ordonanta de urgenta prin care se operationalizeaza sectia speciala in cadrul Parchetului General care va ancheta cauzele cu magistrati, sectie prevazuta in Legea 304 privind organizarea judiciara, prima promulgata de presedintele Iohannis. Deputatul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au ajuns la Palatul Cotroceni, unde presedintele Klaus Iohannis convocase consultari cu premierul Viorica Dancila pe tema rectificarii bugetare, insa intre timp Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind rectificarea.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au ajuns la Palatul Cotroceni, unde presedintele Klaus Iohannis convocase consultari cu premierul Viorica Dancila pe tema rectificarii bugetare, insa intre timp Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind…

- ”Rectificarea bugetara nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului național. Președintele Romaniei considera ca rectificarea bugetara anunțata reprezinta o incalcare grosolana și o incercare de a bloca, prin constrangeri bugetare, activitatea unei instituții fundamentale. Consecințele…