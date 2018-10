Stiri pe aceeasi tema

- PNL va depune in Parlament, in cursul saptamanii viitoare, o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa adoptarea de catre Guvern a ordonantei de urgenta care modifica Legile justitiei, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea legilor justiției, iar una dintre condițiile puse procurorilor pentru a activa in DNA este sa aiba minim 10 ani de experiența. Pe aceasta prevedere, unul dintre procurorii care vor ieși din DNA este Alexandra Lancrajan, cea care ancheteaza dosarul Tel Drum,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 12 octombrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Președintele Romaniei a avertizat, in repetate randuri, ca o serie de modificari…

- Data fiind promulgarea și imediata publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a acestei legi, precum și iminenta sa intrare in vigoare, la trei zile de la publicare, și deoarece unele dintre masurile legislative cuprinse sunt contrare recomandarilor Comisiei de la Veneția sau GRECO și pun in pericol…

- Situația justiției din Romania a fost criticata dur la Strasbourg pe parcursul serii de luni, 1 octombrie, dar Dragnea este de parere ca oficialii europeni nu știau despre ce vorbesc. La scurt timp dupa incheierea ședinței extraordinare a comisiei LIBE din cadrul Comisiei Europene, Dragnea s-a prezentat…

- O cursa fara invingatori si fara invinsi este de neconceput. Este referendumul pentru familie o cursa, o intrecere intre o tabara pro si una contra? Deocamdata taberele nu s-au conturat. Faptul ca data a fost stabilita in pripa, pentru data de 7 octombrie arata ca miza acestui referendum ca quasi inutil.…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu atenționeaza ca președintele Romaniei nu poate obliga Parlamentul sa revizuiasca o lege deja promulgala. Atenționarea vine in contextul in care, ieri, Klaus Iohannis cerea public Parlametului sa reanalizeze una din legile justiției.„Nu cunosc o lege, o reglementare…