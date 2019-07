Investitie majora: Ministrul Turismului a semnat la Borsa contractul de finantare pentru proiectul telegondolei si a partiei olimpice de schi

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu (30 de ani), cea mai valoroasa jucatoare de handbal din lume, a prelungit contractul cu CSM București pentru inca un sezon, anunța site-ul oficial al clubului. „Am ales cu sufletul și am semnat prelungirea pentru ca, așa cum am declarat și acum 2 ani cand m-am intors in țara și am semnat…

- Primaria orașului Borșa, județul Maramureș, a primit o finanțare de peste 20 de milioane de euro de la Ministerul Turismului pentru construirea unei telegondole și a unei piste olimpice de schi, care va fi prima de acest fel din Romania, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Consiliului…

- Contractul de finantare pentru constructia unui parc de aventura in orasul Borsec, judetul Harghita, in valoare de peste 5 milioane de lei, a fost parafat de catre ministrul Turismului, Bogdan Trif, potrivit unui comunicat transmis, luni, de ministerul de resort, potrivit agerpres.ro.'Aceasta…

