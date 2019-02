Investigatiile Consiliului Concurentei: cum se desfasoara si ce recomandari au specialistii pentru companii

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a sancționat sapte companii active pe piața comercializarii produselor alimentare din Romania (3 retaileri și 4 furnizori ai acestora) cu amenzi in valoare totala de 87.713.336 lei (aprox. 18,8 milioane euro). Sancțiunile au fost aplicate in cadrul investigației privind fixarea…

- Aceasta dupa ce, sambata, senatorul ALDE Daniel Zamfir l-a acuzat pe presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, ca a acoperit faptul ca opt banci s-au inteles intre ele pentru a creste costurile creditarii.In replica, reprezentantii Consiliul Concurentei au aratat ca nu au…

- Consiliul Concurentei deruleaza in prezent doua investigatii in sectorul financiar si precizeaza ca a facut in trecut recomandari privind imbunatatirea concurentei in domeniul bancar, recomandari care insa nu au fost preluate in legislatie, potrivit unui comunicat al institutiei. Aceasta după ce,…

- Consiliul Concurentei deruleaza in prezent doua investigatii in sectorul financiar si precizeaza ca a facut in trecut recomandari privind imbunatatirea concurentei in domeniul bancar, recomandari care insa nu au fost preluate in legislatie, potrivit unui comunicat al institutiei. Aceasta după ce,…

- Consiliul Concurentei a declansat in urma cu trei ani o investigatie privind posibila incalcare a regulilor nationale si comunitare de concurenta de catre Media Xprimm si UNSAR (Uniunea Asiguratorilor si Reasiguratorilor din Romania). In timp, ancheta a fost restransa la piata asiguratorilor de RCA…

- Consiliul Concurenței a anunțat marți rezultatele unei investigații demarate in urma cu trei ani pe piața asigurarilor RCA. Instituția a stabilit ca noua companii de asigurari RCA au format un cartel pentru a crește in mod nejustificat prețurile la asigurarile RCA in perioada octombrie 2012 – noiembrie…

- Consiliul Concurentei a sanctionat noua companii de asigurare si Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) cu amenzi totale in valoare de 246.739.195,6 lei (aprox. 53 milioane euro) pentru incalcarea reglementarilor nationale si europene din domeniul concurentei…

- Consiliul Concurentei a sanctionat noua companii de asigurare si Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din România (UNSAR) cu amenzi totale în valoare de 246.739.195,6 lei (aprox.