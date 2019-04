Stiri pe aceeasi tema

- Daca ti-e sete in mijlocul noptii, te poti duce la frigider sa iei o sticla cu apa rece, fara sa aprinzi lumina sau sa iei ceva de-ale gurii, fara sa incomodezi restul familiei. Acest lucru este posibil pentru ca orice frigider are bec. Insa, te-ai intrebat vreodata de ce nu are si congelatorul?

- Aplauzele reprezinta o forma de apreciere, cunoscuta si utilizata in intreaga lume. Milioane de oameni isi manifesta bucuria prin aplauze, fie ele mai temperate sau mai zgomotoase. Insa, te-ai intrebat vreodata de unde a aparut acest obicei?

- Suntem in postul Paștelui, ce va dura pana pe data de 18 aprilie. In aceasta perioada de rugaciune și schimbari alimentare este important sa nu producem dezechilibre in organism, mai ales ca exista anumite rețineri culinare.

- In fiecare zi, aproximativ 8.000 de utilizatori ai retelei de socializare Facebook mor. Din acest motiv, in viitor, se preconizeaza ca numarul conturilor celor decedati va depasi numarul conturilor active. Insa, te-ai intrebat vreodata ce se intampla cu conturile de Facebook ale celor decedati?

- DILEMA… Omul de baza al parlamentarului PMP de Vaslui, Corneliu Bichinet, barladeanul Laurentiu Cretu, a postat ieri pe pagina sa de Facebook un mesaj extrem de interesant. “Un anume deputat de Vaslui a spus ca pleaca la PSD, “daca partidul ia sub 5% la alegeri”. Ghici, cine-i?”, este mesajul barladeanului,…

- Luna februarie este cu siguranta cea mai deosebita dintre toate! Si nu pentru ca sunt sarbatorile in care se celebreaza dragostea, ci, pentru ca are mai putine zile decat "suratele" sale. Doar o data la patru ani luna februarie are 29 de zile.

- HOROSCOP 23 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Primesti un semn care are un efect benefic asupra psihicului tau, de parca era un raspuns de care aveai nevoie urgenta. Totul poate reveni acum la normal, pentru ca stresul asteptarii dispare odata cu acea veste care soseste, deci…

- Stiai ca femeilor insarcinate nu ar trebui sa le lipseasca acest aliment din hrana zilnica? Branza de vaca, pentru ca despre aceasta este vorba, este unul dintre cele mai sanatoase si hranitoare alimente atat pentru mama, cat si pentru copil.