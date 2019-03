Stiri pe aceeasi tema

- Valentine’s Day este una dintre cele mai populare sarbatori, in zilele noastre. Desi Ziua Indragostitilor este asociata cu bucurie, inimioare si cadouri, 14 februarie are, de fapt, un istoric cu adevarat macabru.

- In religia ortodoxa, apa sfintita are un rol important. Mii se litri de apa sunt sfintiti de preoti, in fiecare an, in special de Boboteaza. Insa, te-ai intrebat vreodata de ce apa sfintita, denumita si agheasma, nu se strica niciodata?

- Stiai ca exista odontofobia si ca este extrem de raspandita in randul romanilor. Este, probabil, una dintre cele mai mari temeri pe care le au romani, iar acest lucru se poate vedea si in analizele statistice facute de-a lungul anilor.

- Stiai ca anumite gesturi pe care le faci, care aparent par banale, arata mult mai multe lucruri despre tine decat crezi? Specialistii spun ca oamenii arata foarte multe lucruri prin felul in care se poarta, dar si prin tabieturile lor.

- Este o intrebare la care multe femei cauta raspuns. Pana la urma, slabitul este unul dintre marile țeluri ale doamnelor și domnișoarelor. Au vreun efect real toate ceaiurile de slabit, cu așa-zise proprietați miraculoase?

- Probabil ca nu te-ai fi așteptat ca o activitate atat de placuta sa fie și benefica pentru organismul tau. Multe persoane au acest obicei mai ales seara, atunci cand ajung acasa dupa o zi obositoare.

- Tu stii care este culoarea anului 2019? Daca nu ai aflat pana acum ramai alaturi de noi si iti vom dezvalui. In fiecare an, specialistii in moda vin cu noutati in materie de culori si nuante vestimenatare, asa cum era firesc sa se intample si acum.

- Perioada Sarbatorilor de iarna este, poate, cea mai asteptata perioada a anului. Trairile, emotiile, timpul petrecut cu familia, acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care oamenii iubesc mult aceasta perioada din an.