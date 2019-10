Intra Romania in recesiune anul viitor? Ce spune economistul sef pentru ECE al Unicredit Bank Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Bucsa (UniCredit Bank): Economia Romaniei se indreapta spre finalul ciclului de creștere. Este posibil ca majorarea pensiilor sa duca la scaderea ratingului de tara Economia Romaniei se indreapta spre finalul ciclului economic, iar PIB-ul ar putea creste cu 2,7% in 2020 sau cu 2,3 - 2,5% in cazul in…

- Bucsa (UniCredit Bank): Economia Romaniei se indreapta spre finalul ciclului economic. Este posibil ca majorarea pensiilor sa duca la scaderea ratingului de tara Economia Romaniei se indreapta spre finalul ciclului economic, iar PIB-ul ar putea creste cu 2,7% in 2020 sau cu 2,3 - 2,5% in cazul in care…

- Economia Romaniei se indreapta spre finalul ciclului economic, iar PIB-ul ar putea creste cu 2,7% in 2020 sau cu 2,3 - 2,5% in cazul in care SUA va aplica tarife vamale pentru autoturismele importate din Europa, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Dan Bucsa, economist-sef pentru Europa…

- Impactul bugetar al pensiilor, conform Guvernului, se va duce din 2-3% din PIB, în 5% în 2021 și 7% în 2022, susține Dan Bucșa, economistul-șef pentru Europa Centrala și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra."Guvernul spune ca impatul va fi anulat de cresterea veniturilor…

- ​Probabilitatea de recesiune în SUA în urmatoarele 12 luni este de peste 50%, susține Dan Bucșa, economistul-șef pentru Europa Centrala și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra. "Recesunea în State va fi la mijlocul anului viitor. S-ar putea sa fie mai târziu…

- Efectele schimbarilor climatice se resimt din ce în ce mai mult în România. Potrivit experților, mai mult de jumatate din întreaga suprafața a țarii se afla într-un proces de deșertificare, ceea ce va face ca

- La examenul de Bacalaureat 2020, lucrarile nu vor mai fi corectate, incrucișat, in alte județe. Este una dintre noutațile referitoare la organizarea examenului, ce reies din ordinul ministerului publicat in Monitorul Oficial. De asemenea, profesorii care corecteaza lucrarile la Bacalaureat nu vor mai…

- Vlad Țurcanu, jurnalist, unul dintre fondatorii Radio România Chișinau, în 2011, expert în comunicare, comentator politic, fost consilier prezidențial, liderul Partidului Popular Român: „Mi-ar placea sa cred ca, în aceasta perioada în care am…